Вони мене бісять: депутат від "Слуги народу" потрапив у скандал через імовірну дружину (відео)

Водійка авто нецензурно ображала співробітників поліції та погрожувала чоловіком-депутатом. Сам депутат Олександр Слюсар, якого медіа називають чоловіком жінки-водія, запевнив українців у тому, що давно розлучений та бере участь лише у вихованні дітей.

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Імовірна дружина депутата від партії "Слуга народу" в Сумській обласній раді Олександра Слюсаря грубо і нецензурно поводилася з поліцейськими, які зупинили її автомобіль. Відеокадри опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці користувач Влад Ломов у середу, 19 квітня.

Судячи з відеокадрів, жінку зупинили за порушення правил дорожнього руху. Вона не хотіла виконати наказ поліцейського. У свою чергу жінка спочатку почала підвищувати голос на патрульних, а трохи пізніше розмовляти із застосуванням нецензурних слів.

Жінка переконувала, що вона волонтер, який возить машини на фронт. Тому правоохоронці нібито не мають права її зупиняти.

"Мене такі, як ви, бісять. Ось реально, нормальні пацани всі в Бахмуті, а ви страждаєте на ху*нею, пішов ти на*уй", — сказала вона.

Насамкінець водійка спробувала використати свої зв'язки та заявила, що вона — дружина депутата.

Того ж дня, 19 квітня, вдалося встановити особу "дружини депутата", яка грубіянила поліцейським і не виконувала законних вимог.

Влад Ломов, який і опублікував це відео, написав, що жінка в легковій машині — це справді дружина депутата Олександра Слюсаря.

Скандал із дружиною депутата Слюсаря: що відповів сам політик

"Таку манеру поведінки та спілкування з людьми, особливо військовими та правоохоронцями, я гостро засуджую і вважаю негідною", — сказав депутат обласної ради.

Слюсар також уточнив, що зі своєю дружиною розлучився ще кілька років тому. Єдине, що пов'язує його з екс-супрогою – це діти.

Депутат також назвав неправдивою інформацію про те, що під час інциденту із правоохоронцями він спокійно сидів на задньому сидінні авто та нічого не зробив.

. "Якби на задньому сидінні авто, мовчки та не реагуючи, сидів я — я б відразу написав заяву про позбавлення депутатських повноважень", — написав Слюсар.

Зауважимо, що станом на середу, 16 квітня, представники Сумської облради, як і народні депутати від "Слуги народу", інцидент не прокоментували.

Нагадаємо, 19 лютого 2023 року українцям розповіли про те, що у країні під час війни різко знизилася смертність на дорогах. За 2022 рік в Україні поменшало ДТП із постраждалими. Їх зафіксували 18 628 і в них загинула 2791 особа, а ще 23 145 – травмовано. Таку статистику навів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Крім того, у листопаді 2021 року стало відомо, що резонансна ДТП у Харкові, в якій загинула людина, — справа рук молодого чоловіка, який у Харкові мав славу мажора. Тоді на перехресті проспекту Гагаріна та Одеської машини Infiniti протаранив Chevrolet, оскільки його водій проігнорував червоний сигнал світлофора.