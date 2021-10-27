Резонансна ДТП в Харкові з "мажором": дочка загиблого записала звернення (відео)

Жінка закликала не боятися та з'явитися тим людям, які допомогли затримати винуватця ДТП.

Дочка загиблого в аварії в Харкові 58-річного чоловіка Анастасія записала відеозвернення під моргом, у якому заявила, що її родина шукає гарного адвоката. За словами родички жертви ДТП, винуватець події може залишитися безкарним, ролик жінка виклала у своєму Instagram.

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"Зараз ми з братом перебуваємо біля моргу, де лежить мій тато. Натомість у нашій родині сьогодні планувалася дуже радісна дата, дуже довгоочікувана для тата в першу чергу, як для батька його дітей. Але, на жаль, склалося як склалося. Мій тато лежить тут тільки тому, що 16-річний хлопець вирішив покатати своїх друзів. 16-річний хлопець, який відчуває свою безкарність", — заявила Анастасія.

Жінка наголосила, що вона та її близькі шукають хорошого адвоката, який буде на боці її родини та загиблого батька. Також вона звернулася до тих, хто допоміг затримати 16-річного парубка на Infiniti.

"Ми в пошуках досвідченого адвоката, який зможе бути з нами в цій ситуації та з людьми, які вчора наздоганяли винуватця ДТП і затримували його. Я прошу вас, з'явіться! Не треба боятися, страшно не це, страшно жити потім із тим, чого ви не зробите зараз", — повідомила дочка загиблого.

Нагадаємо, увечері 26 жовтня в Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та Одеської автомобіль Infiniti протаранив Chevrolet, оскільки його водій проігнорував червоний сигнал світлофора. За кермом опинився 16-річний хлопець, якого називають у місті місцевим "мажором". Із ним у салоні перебували ще троє молодих людей – 16-річна дівчина та двоє хлопців по 19 років. Ознаки алкогольного сп'яніння у винуватця ДТП не виявили.

Його затримали згідно з 208 статтею Кримінально-процесуального кодексу України. Водієві Infiniti загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Слідчі дії продовжуються.