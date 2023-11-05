"Мобилизуют каждого пятого": почему служить в ВСУ будут не все

"Служить или воевать будут все — это аксиома", — считает секретарь СНБО Алексей Данилов. Военные эксперты не согласны. По словам экс-командира роты в батальоне "Айдар" Евгения Дикого, на службу призовут еще от 500 тысяч до миллиона человек. А значит мобилизация коснется каждого пятого или десятого украинца.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что рано или поздно служить придется всем, так как рядом с Украиной всегда будет "безумный сосед", от которого нужно защищаться.

"Это аксиома, и не надо этому удивляться. Мы находимся в довольно сложном мире, когда должны защищать свою страну, имея безумного соседа. Даже когда произойдет фрагментация России, мы должны быть готовы. А фрагментация России произойдет обязательно при нашей жизни", — сказал Данилов в интервью Liga.net.

Военные часто отмечают, что служба коснется многих, настаивая на том, что украинцы должны охотнее вступать в ряды ВСУ. Однако по словам Евгения Дикого, ветерана АТО, бывшего командира роты в батальоне "Айдар" (2014), слова "служить или воевать будут все" — не совсем справедливы, если посмотреть на цифры.

"У нас в стране приблизительно 32 млн человек если вычесть тех, кто уехал. Из них, допустим, 15 млн — мужчины и минимум каждый третий — призывного возраста, с нормальным здоровьем. То есть, минимум 5 млн, если очень приблизительно оценить. Из них нужно призвать примерно одну пятую часть людей. Это либо каждый десятый, либо — каждый пятый. Поэтому чисто арифметически "воевать или служить будут все" — не соответствует действительности", — отмечает Дикий в беседе с Фокусом.

Эксперт добавляет, что для эффективной борьбы с врагом и защиты своих территорий, Украине нужно мобилизовать еще от 500 тысяч до одного миллиона человек. Однако это не значит, что всех военнообязанных отправят на фронт. На одного бойца на передовой, по словам Дикого, приходится несколько военнослужащих в тылу. Поэтому люди, которых мобилизуют, выполняют разные задачи на разных участках фронта и тыла.

"У нас уже служит миллион человек: 800 тысяч в ВСУ, 200 тысяч — Нацгвардия, другие структуры. Служат, а не воюют, потому что мы говорим и о частях на фронте, на границе, в тылу. Это не значит, что миллион человек на передке. По нормам американской армии, на одного бойца, выполняющего миссию, приходится 11 военнослужащих в тылу. Мы не можем позволить себе такое соотношение. Но одного бойца на "нуле" должны обеспечивать хотя бы несколько военнослужащих — так работает большая армейская машина. И еще вопрос, способны ли мы технически столько одновременно призвать, потому что это непростой процесс", — говорит военный.

Полковник запаса Олег Жданов добавляет, что словами "воевать или служить будут все" представители власти трактуют норму закона, имея в виду, что в военное время военнообязанные украинцы подлежат мобилизации. Эксперт отмечает, что их количество зависит от потребностей и возможностей государства. Кроме того, не стоит забывать, что есть категории военнообязанных, которые имеют право на бронь от мобилизации, не могут проходить службу по состоянию здоровья или не подлежат призыву.

"Думаю, секретарь СНБО Алексей Данилов дал понять, что нет смысла уклоняться от мобилизации, служить должны все. Но мобилизуют ли всех, это вопрос потребностей ВСУ. Мобилизация зависит от возможностей государства. Сегодня в Силах обороны Украины служит около миллиона человек. Еще в прошлом году говорили, что можно мобилизовать еще миллион. Вопрос — во что их одеть и чем вооружить. Если Запад начнет давать оружие в том объеме, в котором мы нуждаемся, мы развернем армию и сформируем дополнительные бригады, а это потянет за собой дополнительную мобилизацию", — говорит Фокусу Жданов.

Ранее Фокус писал о том, как власти нужно изменить подход к мобилизации, чтобы служба в ВСУ стала более привлекательной. По мнению экспертов, не хотеть воевать — это нормально, но учитывая, что враг в случае победы не оставит в живых украинцев — фронт должен пополняться мотивированными бойцами.

Ни раз поднимался вопрос о ротации бойцов, служащих с первого дня большой войны. Военные эксперты считают, что заменить их можно было бы теми, кто кто по долгу службы подготовлены лучше большинства военнообязанных, получивших повестку. Речь о правоохранителях, которых сотни тысяч по всей стране. Фокус выяснил, почему полицейских не хотят массово отправлять на фронт.