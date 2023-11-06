Позиционная война в Украине: эксперт рассказал, будет ли она сложной для России (видео)

По сообщению Генштаба, интенсивность обстрелов снизилась на большинстве участков фронта, но ВС РФ используют управляемые авиабомбы, что свидетельствует о том, что они исчерпали тот запас, который им дала Северная Корея.

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Позиционная война в Украине негативно скажется на России, поскольку ВС РФ имеют снарядный голод, а страна имеет военные обязательства перед многими государствами, которые нужно выполнять. Об этом в интервью Фокусу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога", Валерий Клочко.

"Этот вопрос больше касается достаточности способности, скажем так. Все же с мобилизацией они динамику держат. Что касается снарядов, то там есть определенная проблема. Появилась информация, что от Северной Кореи в Россию было передано 1 млн снарядов, но фактически они их исчерпали за месяц. Об этом сообщила разведка Южной Кореи. По сообщению Генштаба и по разговорам ребят на передовой, интенсивность обстрелов снизилась на большинстве участков фронта. Но россияне активно используют управляемые авиабомбы. Это вообще какой-то нонсенс, когда РФ наносит удары авиабомбами по личному составу. Это свидетельствует о том, что они исчерпали тот запас, который им дала Северная Корея", — говорит Валерий Клочко. Он отметил Валерий Клочко.

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Он отметил, что Россия брала боеприпасы с целью захвата новых позиций, но ей это не удалось.

Эти снаряды использовались с определенной целью — Россия хотела захватить новые позиции, но не удалось. Что касается политического момента, то они все там держат под контролем. Нельзя недооценивать путинский режим, что он рухнет. Яркий тому пример, когда "Легион "Свобода России" начал операцию в Белгородской области, тогда были надежды, что вот-вот в России начнется гражданская война, но там нет критической массы, которая готова подняться по всей России, во-вторых, путинский режим понимает, какие вызовы встанут перед ним после мятежа Пригожина — власть уже по-другому выстроила свою внутреннюю безопасность для сохранения режима, усилила росгвардию — создала 200-тысячное войско внутри России.

"Если бы у России не было проблем со снарядами, она бы не обращалась к Северной Корее. Вместо этого Россия передаст Северной Корее ракеты "земля-воздух", бронированную технику и авиацию. Также не забываем об Индии — она выдвинула серьезные претензии РФ относительно невыполнения контрактов, также об Иране. Готова ли Северная Корея дальше поставлять России снаяряды? Я сомневаюсь, потому что 1 млн снарядов — это много. Они могут сказать — мы вам можем дать 2-й млн снарядов, но рассчитайтесь за первый. Имеет ли такую возможность сейчас Россия, сомневаюсь. Учитывая количество потерь бронированной техники на востоке их надо пополнять, авиацию надо пополнять. Поэтому, действительно, у России есть проблемы", — говорит эксперт.

Напомним, что ВС РФ воспользовались новой тактикой во время штурма позиций ВСУ. Украинские бойцы отметили, что разведка маруновых беретов из Николаева заметила приближение российской колонны, в результате чего по врагу было нанесено огневое поражение.

Ранее сообщалось, что 2 ноября украинские военные отбили наступление Вооруженных сил Российской Федерации в районе Угледара Донецкой области.