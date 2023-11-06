Позиційна війна в Україні: експерт розповів, чи буде вона складною для Росії (відео)

За повідомленням Генштабу, інтенсивність обстрілів знизилася на більшості ділянок фронту, але ЗС РФ використовують керовані авіабомби, що свідчить про те, що вони вичерпали той запас, який їм дала Північна Корея.

Related video

Позиційна війна в Україні негативно позначиться на Росії, оскільки ЗС РФ мають снарядний голод, а країна має військові зобов'язання перед багатьма державами, які потрібно виконувати. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочко.

"Це питання більше стосується достатності спроможності, скажімо так. Усе-таки з мобілізацією вони динаміку тримають. Що стосується снарядів, то там є певна проблема. З'явилася інформація, що від Північної Кореї до Росії було передано 1 млн снарядів, але фактично вони їх вичерпали за місяць. Про це повідомила розвідка Південної Кореї. За повідомленням Генштабу та за розмовами хлопців на передовій, інтенсивність обстрілів знизилася на більшості ділянок фронту. Але росіяни активно використовують керовані авіабомби. Це взагалі якийсь нонсенс, коли РФ завдає ударів авіабомбами по особовому складу. Це свідчить про те, що вони вичерпали той запас, який їм дала Північна Корея", — говорить Валерій Клочко.

Важливо

"Війна не зайшла в глухий кут": ISW проаналізував колонку Залужного в The Economist

Він зауважив, що Росія брала боєприпаси з метою захоплення нових позицій, але їй це не вдалося.

Ці снаряди використовувалися з певною метою — Росія хотіла захопити нові позиції, але не вдалося. Що стосується політичного моменту, то вони все там тримають під контролем. Не можна недооцінювати путінський режим і думати, що він рухне. Яскравий приклад — коли Легіон "Свобода Росії" почав операцію в Бєлгородській області, тоді були сподівання, що ось-ось у Росії почнеться громадянська війна, але там немає критичної маси, яка готова піднятися по всій Росії, по-друге, путінський режим розуміє, які виклики постануть перед ним після заколоту Пригожина — влада вже по-іншому вибудувала свою внутрішню безпеку для збереження режиму, посилила Росгвардію — створила 200-тисячне військо всередині Росії.

"Якби в Росії не було проблем зі снарядами, вона б не зверталася до Північної Кореї. Натомість Росія передасть Північній Кореї ракети "земля-повітря", броньовану техніку й авіацію. Також не забуваємо про Індію — вона висунула серйозні претензії РФ щодо невиконання контрактів, також про Іран. Чи готова Північна Корея далі постачати Росії снаяряди? Я сумніваюся, бо 1 млн снарядів — це багато. Вони можуть сказати — ми вам можемо дати 2-й млн снарядів, але розрахуйтеся за перший. Чи має таку можливість зараз Росія, сумніваюся. Враховуючи кількість втрат броньованої техніки на Сході, їх треба поповнювати, авіацію треба поповнювати. Тому, дійсно, у Росії є проблеми", — говорить експерт.

Нагадаємо, що ЗС РФ скористалися новою тактикою під час штурму позицій ЗСУ. Українські бійці зазначили, що розвідка марунових беретів із Миколаєва помітила наближення російської колони, в результаті чого по ворогу було завдано вогневого ураження.

Раніше повідомлялося, що 2 листопада українські військові відбили наступ Збройних сил Російської Федерації в районі Вугледара Донецької області.