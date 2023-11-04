Знищили колону техніки: українські війська відбили атаку ЗС РФ під Вугледаром, — ISW (карта)

За даними американських аналітиків, Сили оборони завдали удару по колоні російської бронетехніки в районі Микільського, що за 4 кілометри на південний схід від Вугледара.

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У четвер, 2 листопада, Сили оборони України відбили атаку Збройних сил Російської Федерації в районі міста Вугледар Волноваського району Донецької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 3 листопада.

Повідомляють, що ЗС РФ вели наступальні операції по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, під Авдіївкою, на захід і південний захід від Донецька, під Вуледаром, а також у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

За даними аналітиків, українські війська зупинили російський наступ у районі Вугледара. Про це свідчать геолокаційні кадри, на яких видно, як Сили оборони завдають удару по колоні російської бронетехніки в районі Микільського, що за 4 кілометри на південний схід від Вугледара.

Карта боїв у Донецькій області Фото: ISW

Як зазначають автори звіту, про знищення десятків одиниць російської військової техніки та відбиття атаки ЗС РФ під Вугледаровом повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Аналітики також згадали про те, що цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 2 листопада бійці 72 ОМБр ім. "Чорних Запорожців" показали, як підірвали чотири одиниці військової техніки ЗС РФ під Вугледаром на Донеччині. Результати своєї роботи зафіксували за допомогою дрона.

Раніше, 31 жовтня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російських військовослужбовців, які дислокувалися на території ММК ім. Ілліча, відправили в напрямку міста Пологи або Вугледара через Малоянисоль.