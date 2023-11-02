Під Вугледаром відбили спробу штурму ЗС РФ: Зеленський розповів про атаки росіян (фото)

Зі слів президента, на півдні триває наступ Сил оборони України. Очільник держави не деталізував, чи ідеться про можливий наступ на Херсонському напрямку.

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Підрозділи ЗС РФ намагались штурмувати позиції Сил оборони під Вугледаром у Донецькій області. Українські воїни втримали позиції, знищивши кілька десятків одиниць російської техніки та живу силу. Про ситуацію під Вугледаром, а також під Авдіївкою та на півдні, ідеться у Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського.

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У дописі вказано, що Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації на фронті. Під час наради йому доповіли про відбиття штурму під Вугледаром. Росіяни під час спроб штурму втратили "десятки одиниць техніки, багато убитих та поранених".

Також президент повідомив про бойові дії на інших ділянках фронту. Зокрема, під Авдіївкою бійці Сил оборони тримають позиції. Тоді як на півдні "тривають наступальні операції". Чи ідеться про лівобережжя Херсонщини, політик не уточнив.

Ще одне питання, якого торкнулись під час наради — функціонування "зеленого коридору". Зеленський вказав, що Україна фіналізує перемовини щодо страхування суден, які будуть заходити в українські порти.

Інших деталей боїв у дописі президента немає.

Селекторна нарада у Зеленського 2 листопада 2023 року Фото: Скриншот

Війна РФ — деталі

У мережі відшукались світлини, які можуть ілюструвати заяву Зеленського про спроби штурму під Вугледаром. Наразі немає офіційного підтвердження, де саме та коли їх зробили. У підписі вказано, що це — публікація 72 ОМБр "Чорних Запорожців", які показують втрати ЗС РФ під Вугледаром.

Ситуація під Вугледаром - російська техніка Ситуація під Вугледаром - дві бронемашини ЗС РФ

У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 листопада 2023 року вказано, що підрозділи ЗС РФ без успіху штурмували у напрямку Старамайорського. Напередодні українське командування розповіло про спроби ворожого штурму Пречистівки та Золотої Ниви. Перелічені населені пункти — на Шахтарському напрямку за 9 км на захід від Вугледара.

На онлайн-карті бойових дій DeepState вказано, що протягом останніх кількох тижнів відсутні зміни лінії фронту на Шахтарському напрямку.

Лінія фронту під Вугледаром станом на 2 листопада 2023 року Фото: Deep State

Зазначимо, Генштаб ЗСУ ще на початку літа повідомляв про успіхи ЗСУ під Вугледаром — тоді заявили про деяке просування Сил оборони біля цього населеного пункту. Між тим взимку 2023 року саме біля цього міста російська армія втратила кілька десятків одиниць техніки та сотні осіб живої сили, намагаючись його окупувати. У вересні 2023 року ЗМІ розповіли про авіабомбу, яку росіяни скинули на Вугледар — тоді загинуло троє людей.

Населені пункти, про які ідеться у листопадових звітах українського командування, розташовані за десяток кілометрів від прориву під Великою Новосілкою — одним з напрямів наступальних спроб ЗСУ.

Нагадуємо, під час обстрілів півдня України ЗС РФ використовують керовані авіаракети Х-59: експерт пояснив, чому вони небезпечні. Тим часом в окупованому Енергодарі у Запорізькій області виявили рій дронів невідомого походження.