Окупований Енергодар атакував рій дронів-камікадзе ЗСУ, — Рогов

За словами колаборанта, дрони-камікадзе запускали з Нікополя на Дніпропетровщині, а всього зафіксовано 10 "прильотів".

Related video

В окупованому Енергодарі Запорізької області сталася масована атака дронів з боку України. Про це повідомив 2 листопада представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

"Масований наліт дронів-камікадзе ЗСУ на Енергодар здійснюється в момент ротації членів місії МАГАТЕ", — написав він.

Важливо

"ЗСУ вже поруч": партизани провели спецоперацію в окупованому Енергодарі, — ЗМІ

Згодом колаборант проінформував про наслідки атаки дронів-камікадзе.

"За попередніми даними, внаслідок нальоту рою дронів-камікадзе ЗСУ на Енергодар жертв немає", — написав він.

Згодом він додав, що дрони запускали з міста Нікополь на Дніпропетровщині, а кількість "прильотів" сягла десяти разів.

Більше подробиць Рогов не повідомив.

Нагадаємо, що відстань між північним та південними флангами ЗС РФ на захід від Авдіївки приблизно 10 км. Вони намагаються це кільце замкнути, для того, щоб оточити українські війська, які там перебувають.

Раніше повідомлялося, що на Куп'янському напрямку ЗС РФ посилили обстріли і намагаються нав'язати ЗСУ стрілецькі бої.