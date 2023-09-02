Розбиті будинки, загиблі та поранені: ЗС РФ вдарили по Вугледару авіабомбою (фото)

Під час удару по місту не змогло врятуватися подружжя, яке мешкає в багатоповерховому будинку, а їхня донька дістала поранення.

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Збройні сили РФ атакували Вугледар авіабомбами і вбили двох мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України в суботу, 2 вересня.

"2 вересня 2023 року російська армія здійснила, ймовірно, авіаційний удар по місту Вугледар. В епіцентрі влучень опинилася житлова забудова", — ідеться в повідомленні.

Під час обстрілу не змогло врятуватися і загинуло подружжя, яке жило в одній із багатоповерхівок, що потрапила під удар росіян. Чоловікові було 43 роки, його дружині виповнилося 42. Дев'ятнадцятирічна донька подружжя та ще одна місцева мешканка 53 років отримали поранення. З мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями тіла їх доправлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги.

Осколки та вибухова хвиля після авіаудару зруйнували частину під'їзду житлового будинку, пошкодили перекриття, понівечили вікна та балкони. Крім того, постраждали й приватні будинки: у багатьох із них вибито вікна, пошкоджено дахи та паркани. Також у непридатність прийшли й легкові автомобілі городян, які стояли на відкритій місцевості.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури вже розпочалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські військові скинули на Вугледар авіабомбу Російські військові скинули на Вугледар авіабомбу Російські військові скинули на Вугледар авіабомбу Російські військові скинули на Вугледар авіабомбу Російські військові скинули на Вугледар авіабомбу Російські військові скинули на Вугледар авіабомбу

Нагадаємо, 2 вересня російські окупанти обстріляли Краматорськ. Деякі з ворожих снарядів не розірвалися. У міськраді повідомили, що обстріл стався 2 вересня після 16:30.

А 27 серпня ЗМІ писали про те, що ЗС РФ запустили ракети по Україні, але сили ППО перехопили їх ще в небі. За інформацією Повітряних сил, загалом було перехоплено 4 крилаті ракети в повітряному просторі України. Для атаки противник використав 5 літаків і попередньо обійшлося без наслідків.