Реактивний снаряд застряг посеред міста: окупанти обстріляли Краматорськ (фото)

Деякі з ворожих снарядів не розірвались. У міськраді повідомили, що обстріл відбувся 2 вересня після 16:30.

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2 вересня російські війська завдали удару по Краматорську в Донецькій області. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Один з російських боєприпасів влучив в дорогу неподалік від багатоповерхівки. Наразі інформації про постраждалих немає. Також один з ударів прийшовся на місцеве кладовище, від чого розворотило могили.

В міській раді Краматорську повідомили, що обстріл стався після 16:30. По місту містяни фіксують уламки, зокрема нерозірвані снаряди. У міськраді закликають не підходити до них та сповіщати про них рятувальників за номером 101. Вони також наразі не мають інформації щодо постраждалих.

Судячи з уламків снарядів, окупанти завдали удару як мінімум по одному району міста з реактивної артилерії.

Також видання "Новини Донбасу" повідомило, що один з реактивних снарядів влетів у житловий будинок. Проте він не здетонував.

Наслідки обстрілу Краматорська Фото: Новости Донбасса

Нагадаємо, 15 серпня окупанти завдали ракетного удару по Словʼянську та Краматорську з ЗРК С-300. В результаті атаки були постраждалі та загиблі.

4 серпня в прокураторі повідомили, що мешканець Краматорська надсилав росіянам світлини з бійцями української армії. Його посадили за ґрати за інформування ворога.