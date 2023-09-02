Реактивный снаряд застрял посреди города: оккупанты обстреляли Краматорск (фото)

Некоторые из вражеских снарядов не разорвались. В горсовете сообщили, что обстрел произошел 2 сентября после 16:30.

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2 сентября российские войска нанесли удар по Краматорску в Донецкой области. Об этом сообщает Радио Свобода.

Один из российских боеприпасов попал в дорогу неподалеку от многоэтажки. Сейчас информации о пострадавших нет. Также один из ударов пришелся на местное кладбище, от чего разворотило могилы.

В городском совете Краматорска сообщили, что обстрел произошел после 16:30. По городу горожане фиксируют обломки, в том числе неразорвавшиеся снаряды. В горсовете призывают не подходить к ним и сообщать о них спасателям по номеру 101. Они также пока не имеют информации о пострадавших.

Судя по обломкам снарядов, оккупанты нанесли удар как минимум по одному району города из реактивной артиллерии.

Также издание "Новости Донбасса" сообщило, что один из реактивных снарядов влетел в жилой дом. Однако он не сдетонировал.

Последствия обстрела Краматорска Фото: Новости Донбасса

Напомним, 15 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску и Краматорску из ЗРК С-300. В результате атаки были пострадавшие и погибшие.

4 августа в прокураторе сообщили, что житель Краматорска присылал россиянам фотографии с бойцами украинской армии. Его посадили за решетку за информирование врага.