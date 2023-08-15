ВС РФ нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску: есть погибшие (фото)

По предварительным данным, враг атаковал населенные пункты в Донецкой области из зенитных ракетных комплексов С-300. Во время разбора завалов и тушения пожара спасатели обнаружили тела погибших.

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В ночь с 14 на 15 августа Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетные удары по Краматорску Донецкой области, в результате чего погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета в Telegram.

"В ночь с 14 на 15 августа армия РФ нанесла по Краматорску ракетные удары. Первый, еще до полуночи пришелся на оптовую торговую базу. В результате атаки, предварительно, из С-300 (ЗРК С-300, — ред), она разрушена до основания", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в течение всей ночи спасатели тушили пожар. Также обнаружили тела двух погибших людей. Еще один человек получил ранения, он в тяжелом состоянии.

Более того, на рассвете состоялся второй вражеский удар по промзоне и по окрестностям Краматорска, обошлось без пострадавших.

В Донецкой областной прокуратуре заявили о начале расследования по факту гибели мужчины и ранения женщины в результате обстрела Краматорска. Двое грузчиков оказались под завалами после атаки, тело одного из них деблокировали, тогда как о состоянии другого пока ничего неизвестно. Телесные повреждения получила 38-летняя кладовщица предприятия.

"Снаряды оккупантов попали по складским помещениям, где хранились продукты питания. На площади 2400 кв. м возник пожар", — рассказали в прокуратуре.

Под вражеский огонь также попал соседний Славянск. Глава военной администрации города Вадим Лях рассказал, что взрывы прогремели около 4:00.

"В Славянске недоброе утро. Примерно в 4:00 в городе прогремели взрывы. Предварительно обстрел велся ракетами С-300. Пострадал завод "Зевс керамика", — сказал Вадим Лях.

Он добавил, что в результате атаки жертв нет.

Напомним, ночью 15 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, применив более 20 крылатых ракет воздушного и морского базирования. В результате обстрелов есть жертвы и разрушения как гражданской, так и промышленной инфраструктуры.

В Воздушных силах рассказали об уничтожении 16 российских крылатых ракет в воздухе над рядом областных центров 15 августа. В целом РФ выпустила 28 воздушных целей.