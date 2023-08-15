ЗС РФ завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську: є загиблі (фото)

За попередніми даними, ворог атакував населенні пункти на Донеччині із зенітних ракетних комплексів С-300. Під час розбору завалів та гасіння пожежі рятувальники виявили тіла загиблих.

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У ніч з 14 на 15 серпня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетних ударів по Краматорську Донецької області, в результаті чого загинуло дві людини. Про це повідомили в пресслужбі Краматорської міської ради в Telegram.

"В ніч з 14 на 15 серпня армія РФ завдала по Краматорську ракетних ударів. Перший, ще до опівночі прийшовся на оптову торговельну базу. В результаті атаки, попередньо, з С-300 (ЗРК С-300, — ред), її зруйновано вщент", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що упродовж всієї ночі рятувальники гасили пожежу. Також виявили тіла двох загиблих осіб. Ще одна людина отримала поранення, вона у важкому стані.

Ба більше, на світанку відбувся другий ворожий удар по промзоні та по околицях Краматорська, обійшлося без постраждалих.

У Донецькій обласній прокуратурі заявили про початок розслідування за фактом загибелі чоловіка та поранення жінки внаслідок обстрілу Краматорська. Двоє вантажників опинилися під завалами після атаки, тіло одного з них деблокували, тоді як про стан іншого поки нічого невідомо. Тілесні ушкодження отримала 38-річна комірниця підприємства.

"Снаряди окупантів поцілили по складських приміщеннях, де зберігались продукти харчування. На площі 2400 кв. м виникла пожежа", — розповіли в прокуратурі.

Під ворожий вогонь також потрапив сусідній Слов'янськ. Голова військової адміністрації міста Вадим Лях розповів, що вибухи пролунали близько 4:00.

"У Словʼянську недобрий ранок. Приблизно о 4:00 у місті пролунали вибухи. Попередньо обстріл вівся ракетами С-300. Постраждав завод "Зевс кераміка", — сказав Вадим Лях.

Він додав, що внаслідок атаки жертв немає.

Нагадаємо, вночі 15 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, застосувавши понад 20 крилатих ракет повітряного та морського базування. У результаті обстрілів є жертви та руйнування як цивільної, так і промислової інфраструктури.

У Повітряних силах розповіли про знищення 16 російських крилатих ракет у повітрі над низкою обласних центрів 15 серпня. Загалом РФ випустила 28 повітряних цілей.