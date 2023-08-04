Житель Краматорска присылал россиянам фото с бойцами ВСУ: его посадили за решетку (фото)

Мужчина информировал врага о дислокации подразделений Сил обороны на территории Краматорска. По одному из таких объектов попала российская ракета.

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Жителя Краматорска Донецкой области приговорили к 9 годам за решеткой за передачу данных о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

"По публичному обвинению прокуроров Донецкой областной прокуратуры судом вынесен приговор мужчине за несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в марте 2023 года мужчина переписывался с двумя администраторами местных пророссийских чатов, которые создали для сбора разведданных, в Telegram. В частности, он присылал фотографии мест дислокации подразделений ВСУ в городе. Жителя Краматорска не остановило то, что эта информация может попасть к военным Российской Федерации и нанести ущерб национальной безопасности Украины. Через некоторое время вражеская ракета попала в одно из мест дислокации подразделений Сил обороны.

Также в прокуратуре отметили, что после того, как правоохранители разоблачили мужчину, он ждал приговора под стражей.

Напомним, 2 августа стало известно о том, что представители Службы безопасности Украины задержали двух корректировщиков в Харькове. Они собирали информацию о подразделениях ВСУ и наводили вражеские удары по городу.

4 августа СБУ сообщила о задержании депутата одного из поселковых советов Полтавской области. Он корректировал вражеские обстрелы по передовым позициям ВСУ на Донецком направлении. Для получения информации он использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задачи на том направлении.