Разбитые дома, погибшие и раненые: ВС РФ ударили по Угледару авиабомбой (фото)
Во время удара по городу не смогли спастись супруги, проживающие в многоэтажном доме, а их дочь получила ранения.
Вооруженные силы РФ атаковали Угледар авиабомбами и убили двух мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины в субботу, 2 сентября.
"2 сентября 2023 года российская армия осуществила, вероятно, авиационный удар по городу Угледару. В эпицентре попаданий оказалась жилая застройка", — говорится в сообщении.
Во время обстрела не смогли спастись и погибли супруги, которые жили в одной из многоэтажек, попавшей под удар россиян. Мужчине было 43 года, его жене исполнилось 42. Девятнадцатилетняя дочь супругов и еще одна местная жительница 53 лет получили ранения. С минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами тела они доставлены в медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской помощи.
Осколки и взрывная волна после авиаудара разрушили часть подъезда жилого дома, повредили перекрытия, изуродовали окна и балконы. Кроме того пострадали и частные дома: во многих из них выбиты окна, повреждены крыши и заборы. Также в негодность пришли и легковые автомобили горожан, которые стояли на открытой местности.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры уже началось досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, 2 сентября российские оккупанты обстреляли Краматорск. Некоторые из вражеских снарядов не разорвались. В горсовете сообщили, что обстрел произошел 2 сентября после 16:30.
А 27 августа СМИ писали о том, что ВС РФ запустили ракеты по Украине, но силы ПВО перехватили их еще в небе. По информации Воздушных сил, всего было перехвачено 4 крылатых ракеты в воздушном пространстве Украины. Для атаки противник использовал 5 самолетов и предварительно обошлось без последствий.