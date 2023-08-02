Наступ ЗСУ: Міноборони Британії оприлюднило актуальну карту бойових дій в Україні

Згідно з даними, Сили оборони ведуть наступ на трьох напрямках — під Бахмутом, на південь від Великої Новосілки і в районі Оріхова. Ці ділянки фронту відображені на карті як "спірна територія".

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Міністерство оборони Великої Британії опублікувало стратегічну карту бойових дій в Україні. На ній представлено останню оновлену інформацію розвідки Міноборони США про ситуацію в Україні на 1 серпня 2023 року.

Згідно з наведеними даними, Сили оборони ведуть наступальні операції за трьома напрямками:

ділянка Запорізького фронту в районі населеного пункту Оріхів;

кордон між Запорізькою та Донецькою областями південніше населеного пункту Велика Новосілка;

Бахмутський напрямок.

Карта бойових дій в Україні. Джерело: Міоборони Великої Британії

Окремо на карті показано так звані "спірні території" або "сірі зони" — ділянки, за які тривають бої і які фактично не належать жодній із протиборчих сторін.

Перша така ділянка розташована на Лиманському напрямку. Попри заяви російських офіційних джерел про успіхи ЗС РФ у районі Серебрянського лісництва, на карті просування російських військ не відображено.

Як заявила 31 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, на Лиманському напрямку противник намагався наступати, вів дії з метою витіснення українських військ у районі Срібнянського лісу, проте всі дії ворога безуспішні.

Про спроби проводити наступальні на цій ділянці фронту операції свідчать дані порталу deepstatemap. На опублікованій карті показано напрямки ударів російських військ у районі населених пунктів Білогорівка і Зарічне.

Карта бойових дій в Україні. Джерело: deepstatemap

Друга ділянка фронту з "сірою зоною" — Бердянський напрямок по лінії Велика Новосілка-Нескучне-Благодатне-Макарівка-Старомайорське.

Слід зазначити, що за офіційними даними, ці населені пункти були звільнені Силами оборони під час літньої кампанії. Це ж підтверджує і deepstatemap.

Карта бойових дій в Україні. Джерело: Міоборони Великої Британії

Карта бойових дій в Україні. Джерело: deepstatemap

Третя ділянка розташована на південний схід від Запоріжжя в районі населеного пункту Оріхів. Тим часом за офіційними даними української сторони, Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

"Звільнена площа становить 204,7 кв км. Збільшено за тиждень на 12,6 кв км. На зазначених територіях тривають заходи з розмінування місцевості", — повідомила Маляр 31 липня.

Карта бойових дій в Україні. Джерело: Міоборони Великої Британії

Карта бойових дій в Україні. Джерело: deepstatemap

Загалом інформація від Пентагону та дані згідно з картами deepstatemap кардинально не відрізняються, за винятком позначеної "спірної території", де щодня відбуваються бої, що передбачає динаміку подій.

Нагадаємо, згідно з інформацією аналітиків ISW, протягом 31 липня українські збройні сили провели контрнаступальні операції на принаймні трьох ділянках фронту. При цьому ЗС РФ намагалися відбити позиції в районі Старомайорського.