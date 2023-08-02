Наступление ВСУ: Минобороны Британии обнародовало актуальную карту боевых действий в Украине

Согласно данным, Силы обороны ведут наступления на трех направлениях — под Бахмутом, южнее Великой Новоселки и в районе Орехова. Эти участки фронта отображены на карте как "оспариваемая территория".

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Министерство обороны Великобритании опубликовало карту стратегическую боевых действий в Украине. На ней представлена ​​последняя обновленная информация разведки Минобороны США о ситуации в Украине на 1 августа 2023 года.

Согласно приведенным данным, Силы обороны ведут наступательные операции по трем направлениям:

участок Запорожского фронта в районе населенного пункта Орехов;

граница между Запорожской и Донецкой областями южнее населенного пункта Великая Новоселка;

Бахмутское направление.

Карта боевых действий в Украине. Источник: Миобороны Великобритании

Отдельно на карте показаны так называемые "оспариваемые территории" или "серые зоны" — участки за которые ведутся бои, и которые фактически не принадлежат ни одной из противоборствующих сторон.

Первый такой участок находится на Лиманском направлении. Несмотря на заявления российских официальных источников об успехах ВС РФ в районе Серебрянского лесничества, на карте продвижения российских войск не отображены.

Как заявила 31 июля замминистра обороны Анна Маляр, на Лиманском направлении противник пытался наступать, вел действия с целью вытеснения украинских войск в районе Серебрянского леса, однако все действия врага безуспешны.

О попытках проводить наступательные на этом участке фронта операции свидетельствуют данные портала deepstatemap. На опубликованной карте показаны направления ударов российских войск в районе населенных пунктов Белогоровка и Заречное.

Карта боевых действий в Украине. Источник: deepstatemap

Второй участок фронта с "серой зоной" — Бердянское направление по линии Великая Новоселка-Нескучное-Благодатное-Макаровка-Старомайорское.

Следует отметить, что по официальным данным, эти населенные пункты были освобождены Силами обороны в ходе летней кампании. Это же подтверждает и deepstatemap.

Карта боевых действий в Украине. Источник: Миобороны Великобритании

Карта боевых действий в Украине. Источник: deepstatemap

Третий участок находится юго-восточнее Запорожья в районе населенного пункта Орехов. Между тем, по официальным данным украинской стороны, Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а в районе Малой Токмачки и Работино Запорожской области ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

"Освобожденная площадь составляет 204,7 кв км. Увеличено за неделю на 12,6 кв км. На указанных территориях проходят мероприятия по разминированию местности", — сообщила Маляр 31 июля.

Карта боевых действий в Украине. Источник: Миобороны Великобритании

Карта боевых действий в Украине. Источник: deepstatemap

В целом информация от Пентагона и данные согласно картам deepstatemap кардинально не отличаются, за исключение обозначенной "спорной территории" где ежедневно происходят бои, что предусматривает динамику событий.

Напомним, согласно информации аналитиков ISW В течение 31 июля, украинские вооруженные силы провели контрнаступательные операции на, по крайней мере, трех участках фронта. При этом ВС РФ пытались отбить позиции в районе Старомайорского.