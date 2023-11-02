Спинили прорив бронемашин ЗС РФ: бійці 72 бригади показали бій під Вугледаром (відео)

Рух бронетехніки ЗС РФ під Вугледаром негайно зупинили бійці ЗСУ, свідчить відео. Можлива точка удару — на східній околиці села Микільського.

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Бійці 72 ОМБр ім. "Чорних Запорожців" підірвали чотири одиниці військової техніки ЗС РФ під Вугледаром у Донецькій області. Результати своєї роботи зафіксували за допомогою дрона, який показав польову дорогу і поле, на якій завмерли танки та бронемашини росіян. Відео роботи бригади опубліковане на інформаційному Telegram-каналі "Тиск".

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У дописі вказано, що українські воїни знешкодили військову техніку ЗС РФ, яка намагалась атакувати позиції ЗСУ біля Вугледара:

БМП — 1 шт.;

танки — 3 шт., з них один Т-80БВ і два Т-72Б3 (зразка 2022 р.).

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Зазначимо, наразі немає офіційного підтвердження щодо справжності відео підриву чотирьох бронемашин ЗС РФ.

Однак у Telegram-каналі волонтерської спільноти DeepState вказали, що під Вугледаром у районі села Микільського дійсно відбулась атака ЗС РФ. Під час відбиття цієї атаки бійці ЗСУ знищили 18 од. військової техніки, у тому числі вісім танків та три МТ-ЛБ.

Також називають, де саме міг відбутись бій — на околиці Микільського. Можливі координати бою — точка з координатами 47.7552, 37.3314 на східній околиці населеного пункту. Поки що не зрозуміло, чи відео підбиття танків РФ і бій, про який пишуть волонтери, це одна подія.

Микільське-Вугледар станом на 2 листопада 2023 року Фото: DeepState

Раніше Фокус розповів про заяву президента України Володимира Зеленського щодо поточної ситуації на лінії фронту станом на 2 листопада. Зі слів очільника держави, ЗС РФ намагались провести штурм під Вугледаром. При цьому ЗСУ відбили атаки противника, а РФ втратила десятки одиниць військової техніки та живу силу.

Тим часом продовжують спроби росіян захопити місто Авдіївку: заступник командира Третьої штурмової бригади пояснив, що впертість російського командування — наслідок пропаганди та політичних заяв.

Між тим аналітики Інституту вивчення війни підтверджують зміцнення українського плацдарму на лівобережжі Херсонщини. Австрійський воєнний експерт Том Купер оцінив можливості бійців ЗСУ на даному відтинку фронту: вказав, що вони мають шанс відкрити ще один фронт.

Нагадуємо, у Німеччині запевнили, що і далі буде підтримувати Україну у протистоянні з РФ. Зокрема, 2 листопада стало відомо про виділення нового пакету допомоги від цієї європейської країни.