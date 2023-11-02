"Росія не повинна досягти своїх цілей": міністр фінансів ФРН запевнив Україну в підтримці

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер наголосив, що Україну необхідно підтримати в її зусиллях самозахисту.

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Міністр фінансів Федеративної Республіки Німеччина Крістіан Лінднер під час візиту до Латвії 2 листопада запевнив Україну в подальшій підтримці, повідомляє tagesschau.

"Ми обидва стоїмо на боці українського народу, й Україну необхідно підтримати в її зусиллях самозахисту. Росія не повинна досягти своїх військових цілей", — заявив Лінднер після зустрічі зі своїм латвійським колегою Арвілсом Асераденсом у Ризі.

Допомога Німеччини Україні

1 листопада Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, у який увійшли бронетранспортери, безпілотники, вантажівки, тягачі, танки Leopard, зимовий одяг та інше.

Німеччина вже передала Україні безпілотники Sonobot 5, які допомагають в обстеженні водойм і пошуку небезпечних предметів на дні. Такі дрони можуть виконувати автономні місії за заздалегідь затвердженим маршрутом. Sonobot 5 застосовується для створення тривимірних карт і може бути використаний у пошукових операціях для виявлення об'єктів, які можуть становити загрозу безпеці людей та інфраструктурі.

Також для захисту критичної інфраструктури ФРН планує поставити ще одну систему протиповітряної оборони Patriot. "Німеччина продовжить підтримувати Україну тим, чого вона потребує найбільше — протиповітряною обороною, боєприпасами й танками", — сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Нагадаємо, 26 жовтня новий пакет допомоги презентували в США. Україна має отримати від партнерів нові боєприпаси для комплексів ППО, системи Javelin і мільйони патронів.