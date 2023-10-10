Зимовий пакет допомоги: Німеччина передасть Україні ще одну систему ППО Patriot (фото)

Вміст другого зимового пакета буде спрямований для захисту критичної інфраструктури України. Його загальна вартість — близько одного мільярда євро.

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Німеччина збирає другий зимовий пакет військової допомоги для України, в рамках якого планує поставити ще одну систему протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомили в Міністерстві оборони Німеччини в X (Twitter).

"Німеччина продовжить підтримувати Україну тим, чого вона потребує найбільше — протиповітряною обороною, боєприпасами і танками", — сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Зазначили, що другий зимовий пакет допомоги буде спрямований для захисту критичної інфраструктури. Зокрема, в нього увійдуть:

Система ППО Patriot;

IRIS-T SLM;

IRIS-T SLS;

Три зенітні установки Gepard;

10 танків Leopard 1A5;

15 бронемашин;

20 броньованих санітарних машин.

Додали, що загальна вартість допомоги становитиме близько одного мільярда євро.

Система ППО Patriot: що відомо

Patriot — це американський зенітний ракетний комплекс. Він здатен одночасно виявляти та впізнавати понад сто повітряних цілей. Комплекс призначений для прикриття великих центрів та військових баз. Patriot уражає цілі за допомогою керованих ракет "земля — повітря", максимальна дальність — 16-40 кілометрів. Одночасно система може уражати до восьми цілей.

Максимальна дальність ураження — 40-16 кілометрів. Одночасно система може уражати до 8 цілей, причому це не тільки літаки і крилаті ракети, а й балістичні.

Вночі 4 травня українські військові вперше збили російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал" за допомогою системи протиповітряної оборони Patriot.

Система ППО Patriot Фото: militaryarms

Нагадаємо, 5 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може отримати ЗРК Patriot від Німеччини. Зі слів президента, система ППО здатна збивати будь-які ракети російського виробництва.

24 серпня уряд Німеччини відзвітував про передачу Україні пакету військової допомоги, зокрема в який увійшли ракети Patriot, системи виявлення дронів, розвідувальні БПЛА RQ-35 HEIDRUN, вантажівки Zetros та патрони до вогнепальної зброї.