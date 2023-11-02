Німеччина передасть Україні більше танків та БТР: що входить у новий пакет допомоги (список)

Захисники найближчим часом отримають ще понад два десятки Leopard, радари для систем IRIS-T та морські дрони.

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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Оновлення щодо його вмісту з’явилося 1 листопада на сайті Управління преси та інформації федерального уряду країни.

"Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять із постачань Федеральних збройних сил і з постачань промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки", — зазначено на сайті.

Доставлення деяких з пунктів у списку може зайняти певний час, адже вони потребують модернізації, ще перебувають у процесі вироблення або ж вимагають проведення навчань.

У новий пакет допомоги від Німеччини входить:

12 бронетранспортерів (БТР);

2 РЛС TRML-4D (радари, які передусім використовують у складі ЗРК IRIS-T);

7 безпілотників-розвідників Primoco One;

2 системи самозахисту вертольотів AMPS;

5 надводних безпілотників;

10 000 захисних окулярів;

32 термінали SatCom;

PCB принтер;

4 тягачі 8x8 HX81 та 3 напівпричепи;

12 вантажівок MAN TGS;

30 000 комплектів зимового одягу;

25 танків Leopard 1 A5 (проєкт, фінансований спільно з Данією).

Нагадаємо, Німеччина вже передала Україні безпілотники Sonobot 5, які допомагають в обстеженні водойм та пошуку небезпечних предметів на дні. Такі дрони можуть виконувати автономні місії за заздалегідь затвердженим маршрутом.

26 жовтня Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість склала приблизно 522 мільйони доларів. Країна пообіцяла передати танки та артилерію.

Також 26 жовтня новий пакет допомоги презентували у США. Україна має отримати від партнерів нові боєприпаси для комплексів ППО, системи Javelin та мільйони патронів.