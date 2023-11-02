Германия передаст Украине больше танков и БТР: что входит в новый пакет помощи (список)

Защитники в ближайшее время получат еще более двух десятков Leopard, радары для систем IRIS-T и морские дроны.

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Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Обновление относительно его содержания появилось 1 ноября на сайте Управления прессы и информации федерального правительства страны.

"Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, которые поступают из поставок Федеральных вооруженных сил и из поставок промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства для развития потенциала безопасности", — указано на сайте.

Доставка некоторых из пунктов в списке может занять определенное время, ведь они нуждаются в модернизации, еще находятся в процессе выработки или же требуют проведения учений.

В новый пакет помощи от Германии входит:

12 бронетранспортеров (БТР);

2 РЛС TRML-4D (радары, которые прежде всего используют в составе ЗРК IRIS-T);

7 беспилотников-разведчиков Primoco One;

2 системы самозащиты вертолетов AMPS;

5 надводных беспилотников;

10 000 защитных очков;

32 терминала SatCom;

печатный принтер;

4 тягача 8x8 HX81 и 3 полуприцепа;

12 грузовиков MAN TGS;

30 000 комплектов зимней одежды;

25 танков Leopard 1 A5 (проект, финансируемый совместно с Данией).

Напомним, Германия уже передала Украине беспилотники Sonobot 5, которые помогают в обследовании водоемов и поиска опасных предметов на дне. Такие дроны могут выполнять автономные миссии по заранее утвержденному маршруту.

26 октября Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине. Его стоимость составила примерно 522 миллиона долларов. Страна пообещала передать танки и артиллерию.

Также 26 октября новый пакет помощи презентовали в США. Украина должна получить от партнеров новые боеприпасы для комплексов ПВО, системы Javelin и миллионы патронов.