Поиск взрывчатки в воде: Германия передала Украине надводные дроны Sonobot 5 (видео, фото)

По данным мониторинга помощи ФРГ, Киеву должно поступить 50 надводных беспилотников для поиска взрывчатки и опасных боеприпасов в украинских водоемах.

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В Украину поступили надводные беспилотники Sonobot 5, которые помогают обследовать водоемы и выявлять боеприпасы и другие опасные предметы на дне. Об этом сообщает немецкий проект deaidua.org, который мониторит помощь от ФРГ.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Sonobot 5 производства немецкой компании EvoLogics GmbH, является небольшой надводной платформой, которая гибко адаптирована к потребностям гидрографической съемки во внутренних водах.

"Sonobot 5 в основном применяют для трехмерного картографирования. Аппарат можно использовать во время поисковых операций для выявления объектов, представляющих угрозу безопасности людей и инфраструктуре", — подчеркивают в ГСЧС.

Надводный беспилотник Sonobot 5 Фото: Скриншот

Специалисты добавляют, что надводный беспилотник Sonobot 5 может оснащаться различными типами эхолотов и гидролокатором бокового обзора (в различных конфигурациях по желанию заказчика). Также дрон имеет видеокамеру для поддержки навигации и осуществления фото и видеофиксации.

"Дрон может выполнять автономные миссии по заранее утвержденному маршруту. Также им может управлять оператор в радиоуправляемом режиме. Данные обследования выводятся в реальном режиме времени", — отмечают специалисты.

Фото: Скриншот

Стоит заметить, что для Украины выявление взрывоопасных предметов, которые остаются после боевых действий или российских обстрелов в водоемах, в том числе на дне, очень актуальная проблема.

По данным обозревателей проекта, пять надводных дронов Sonobot 5 поступили в Украину в эту пятницу, 27 октября. В целом объявленное в сентябре этого года количество запланированных к поставке надводных беспилотников составляет 50 штук.

Напомним, Фокус писал, что украинские военные уже некоторое время используют словенские дроны Belin, которые ВСУ получили тайно. Компания C-Astral собирает их отзывы, чтобы сделать новую модель еще лучше.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ передали дроны Heavy Shot, которые не по зубам россиянам. Беспилотники сбрасывают мины калибром 60-120 мм и весом до 40 килограммов. Эту полезную нагрузку дроны способны нести на расстояние 20 километров от точки взлета.