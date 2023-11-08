Нарушение есть, статьи — нет: почему Ирину Фарион не могут привлечь за оскорбление военных

По мнению Ирины Фарион, воины, которые разговаривают не на государственном языке — не украинцы и лишь позорят ряды ВСУ. Слова экс-нардепа были восприняты как оскорбление. Фокус разбирался, как закон защищает честь и достоинство военнослужащих.

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В Сети несколько дней не затихает скандал с участием экс-нардепа, доцента "Львовской политехники" Ирины Фарион и бойцов бригады НГУ "Азов" и 3-й ОШБр. Языковед заявила, что военнослужащие, которые общаются не на государственном языке, "позорят Вооруженные силы Украины" и не могут считаться украинцами.

"Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке — пусть себя назовут "русскими". Почему они такие рехнувшиеся? Если они такие большие патриоты — покажите свой патриотизм. Ну что это за ерунда — воевать в украинской армии и говорить по-русски!" — сказала Фарион.

В свою очередь заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что экс-нардеп не имеет права оскорблять ни одно подразделение ВСУ, а правоохранительным органам пора обратить внимание на деятельность доцента, которая "раскалывает украинское общество по ФСБшным методичкам". К словам Жорина присоединилась парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка". Она добавила, что считает Фарион врагом, продвигающим нарративы Кремля.

Языковед не заставила долго ждать ответа и назвала Жорина неизвестным ей человеком с "кацапской фамилией", а тех, кто критикует ее позицию — "быдломассой".

Ирина Фарион считает, что у Максима Жорина "кацапская фамилия"

Критику в свой адрес Ирина Фарион воспринимает остро

Реакция власти

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал слова языковеда и обратился к СБУ, Нацполиции и Нацраде с требованием провести проверку. А нардеп Егор Чернев, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки назвал слова доцента кощунством, которым она "поставила знак равенства между оккупантами и теми, кто жертвует своей жизнью, защищая Украину".

"По моему убеждению, этот человек уже долгое время целенаправленно и системно работает на раскол общества и разжигание вражды между украинцами. Особенно подозрительной для меня такая деятельность в контексте советского прошлого Ирины Фарион. А во время войны такие ее действия особенно опасны и представляют, на мой взгляд, угрозу национальной безопасности Украины" — заявил Чернев.

Нардеп также призвал СБУ осуществить проверку высказываний Фарион на предмет совершения уголовных преступлений, и принять все меры для недопущения подрывной деятельности в тылу.

Несмотря на заявления представителей власти, у языковеда немало сторонников, чьи отзывы она публикует в Telegram-канале. Не спешат осуждать слова доцента и руководство университета. Несмотря на требования студентов "Львовской политехники", где преподает Фарион, отстранить преподавателя за оскорбления военнослужащих, в университете считают, что не несут ответственность за высказывания своих сотрудников вне стен учебного заведения.

Что говорит закон

Честь и достоинство военнослужащих защищает статья 435.1 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок за угрозы убийства, насилие или уничтожение/повреждение имущества военнослужащего. А также статья 297 Гражданского кодекса Украины. В ней говорится, что каждый имеет право на уважение его достоинства и чести, которые являются неприкосновенными.

По словам военного адвоката Николая Максимова, состава преступления по 435.1 УКУ в высказываниях Ирины Фарион нет.

"Эта статья предусмотрена для тех, кто дискредитируют Вооруженные Силы Украины, распространяет недостоверную информацию. Фарион, хоть и в довольно грубой форме, но защищает украинский язык. И хотя она выражается нецензурно, в ее действиях нет состава преступления по конкретной статье", — объясняет Фокусу Максимов.

Что касается Гражданского кодекса, военнослужащие, которых оскорбила экс-нардеп, могут обратиться в суд, однако процесс может растянуться на долгие месяцы.

"Защита достоинства и чести происходит через суд. Подается иск, предъявляются требования к человеку, который распространяет недостоверную, оскорбляющую информацию. Но это долгий процесс. Шанс на успех и моральную компенсацию есть, но вряд ли военные заинтересованы в судебных тяжбах", — добавляет Максимов.

Оскорбления военнослужащих, которые сопровождаются нецензурной бранью, теоретически можно квалифицировать по статье 173 КУоАП — мелкое хулиганство. В этом случае предусмотрены: штраф от 51 до 119 грн или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Подходящей статьи нет

В сентябре 2023 года представитель президента Украины в КСУ, нардеп Федор Вениславский зарегистрировал законопроект, которым предлагает дополнить Кодекс Украины про административные правонарушения статьей "Неуважение к военнослужащим".

В пояснительной записке отмечено, что целью законопроекта является усиление правовой защиты военных путем установления ответственности за оскорбления и предотвращение подобных негативных явлений в обществе. За неуважение защитников Украины, или препятствование реализации ими своих прав и свобод, предлагается ввести штраф от 3400 до 5100 грн, общественные, исправительные или общественно-полезные работы, или административный арест до 15 дней.

"Я считаю, вопрос актуальный, так как есть случаи, которые не охватывает статья в Уголовном кодексе. Например, когда военнослужащего не пускают в военной форме в кафе пообедать или не дают возможности проехать в автобусе. Должна быть административная ответственность", — говорит Фокусу Вениславский.

По словам нардепа, в профильном комитете законопроект вызвал дискуссии, так как, по мнению парламентариев, он коррелирует со статьей в УКУ, и пока находится на стадии доработки. Тем не менее политик считает, что ответственность за оскорбления должна быть предусмотрена, в том числе за высказывания Ирина Фарион.

"Я думаю, это стопроцентное неуважение к военнослужащим и должна быть предусмотрена ответственность. Сегодня нет статьи ни в уголовном, ни в административном кодексе, по которой ее [Ирину Фарион — Фокус] можно привлечь к ответственности", — говорит Фокусу Вениславский.

Напомним, в августе полтавскому блогеру Роману Заволоке объявили подозрение по двум статьям — об оскорблении чести и достоинства военнослужащего и об угрозе или насилии в отношении правоохранителя. Мужчина унижал и оскорблял военных и плюнул одному из них в лицо.

Фокус ранее писал, что в Запорожье военного не пустили на территорию пляжно-развлекательно комплекса, поскольку он был в форме, которая "может напугать" детей.