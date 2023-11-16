Скандал в 77-й бригаде ВСУ: жена военного обвинила командиров в коррупции, как расследуют дело

Жена служившего в 77-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ Татьяна Ивчук обвинила командование в коррупции, хищении гуманитарной помощи и продаже наркотиков. При этом выходить на связь со следствием она не спешит и заявляет об угрозах. Фокус разбирался, насколько масштабны злоупотребления на уровне отдельных бригад.

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В СМИ и соцсетях разгорелся скандал с 77-й отдельной аэромобильной бригадой десантно-штурмовых войск (ОАБДШВ) ВСУ. Жена служившего в подразделении и пропавшего без вести военного Татьяна Ивчук обвинила командиров в тотальной коррупции.

По ее утверждению, солдаты платят командирам буквально за все и прейскурант выглядит так:

от 30 до 70 тысяч гривен каждый месяц за невыход на боевое задание;

20 тысяч гривен за десятидневный отпуск;

10 тысяч гривен за эвакуацию с поля боя;

750 — 1000 гривен за один рожок к автомату.

Мужа Татьяны Ивчук мобилизовали в марте 2023 года, а без вести он пропал 11 июля

"Хочешь жить – плати: так говорят бойцам", – добавляет Татьяна Ивчук.

Супруга военного рассказала, что это не полный список коррупционных преступлений. Она подозревает руководство бригады в присвоении и распродаже гуманитарной помощи.

"Мы знаем, что туда [на позиции бригады] неоднократно было доставлено большое количество гуманитарной помощи. Но военные ее не видели. Или видели, но в очень малом количестве. Понятно, что командиры продавали все врагу, а ребят кидали на "ноль" без ничего", — отмечает она.

Ивчук заявила, что обратилась в СБУ, Госбюро расследований и прокуратуру со всеми доказательствами. После огласки фактов злоупотреблений она пожаловалась на угрозы в свой адрес.

В интервью ТСН жена солдата рассказала, что ее мужа, Виталия Ивчука, мобилизовали в марте этого года. В конце апреля он приехал в 77-ю ОАБДШВ, а пропал без вести 11 июля на первом боевом задании. Супруга говорит, что командование не знает местонахождение ее мужа, поэтому она сама ищет информацию через побратимов, волонтеров и в группах военнопленных.

Ивчук рассказала о торговле наркотиками в бригаде

Ссылаясь на слова других военных из 77-й бригады, Ивчук рассказала журналистам и о торговле наркотиками.

"Много кто на них сидит, и деньги на это идут. Многие боятся говорить то, что знают. И мне страшно говорить об этом", — объяснила она.

77-ю бригаду обвинили в коррупции: как реагируют правоохранители

Представители 77-й ОАБДШВ отказались подтвердить или опровергнуть Фокусу доводы, предоставленные Татьяной Ивчук. Военные ответили, что без разрешения командования комментировать данное событие не могут. Фокус отправил официальный запрос в бригаду и командованию Десантно-штурмовых войск ВСУ с просьбой разъяснить ситуацию.

Спикер ГБР Татьяна Сапьян в комментарии Фокусу подтвердила регистрацию уголовного дела по фактам, рассказанным Ивчук. Расследованием займется ГБР, сейчас идут следственные действия и допросы, в том числе военных из указанной бригады.

"Следователи делают все, чтобы встретиться с женщиной, а она находит поводы и оттягивает общение с правоохранителями. Предлоги находит разные: то болеет, то не получается. Ивчук сделала громкие заявления, но теперь избегает общения со следствием. Нужно, чтобы она поделилась своей доказательной базой и дала показания", — объясняет она.

Сапьян добавила, что вчера, 15 ноября, следователи все же дозвонились до Татьяны Ивчук и поговорили с ней первый раз. Подробности первого разговора в ГБР не рассказали.

Влияет ли коррупция в армии на войну с РФ

Злоупотребления на уровне отдельных бригад вполне возможны, но они не носят массовый характер и наверняка не касаются вооружений. Возможно, стоит говорить о хищениях гуманитарной помощи, но масштабы нарушений точно не повлияют на ход боевых действий, уверен глава правления организации StateWatch, эксперт по коррупции Александр Леменов.

"Самая насущная проблема — это отсутствие нужного оружия, финансирования и нормальной мобилизации. Солдаты должны получать нормальную зарплату и обеспечение. Коррупция — это вопрос 4 или 5-го приоритетов", — сказал он Фокусу.

Другая проблема, по мнению юриста, это появление "дыры" в бюджете-2024 в размере 29 миллиардов долларов, если партнеры откажутся финансировать Киев.

"Запад дает нам денег ровно столько, чтобы мы не проиграли войну. Коррупционные скандалы точно не красят наш имидж в глазах партнеров. Народу тоже все это не нравится. Подобные вызовы могут негативно отразиться на голосовании народа во время будущих парламентских выборов", — полагает Леменов.

Напомним, журналисты недавно выяснили, что Минобороны Украины потратило два миллиарда гривен на три закупочных контракта. Все сделки провалили, товары военным не попали, говорится в расследовании hromadske.

Глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак ранее не согласился с заявлением экс-президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о "коррумпированной Украине". Страна оказалась в тяжелой ситуации и поэтому требует другой оценки, заявил глава ОП.