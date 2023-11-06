"Приведите пример": Ермак ответил на заявления экс-президента Еврокомиссии о коррупции в Украине

Руководитель Офиса президента заявил, что определенные коррупционные вызовы существуют во многих государствах мира, а наше государство даже в условиях войны проводит определенные реформы.

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Андрей Ермак, глава Офиса президента, не согласился с заявлением бывшего президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера относительно "коррумпированной Украины". Подробности он сообщил в интервью Politico.

По его словам, такие вызовы существуют во многих государствах мира, а наша страна даже в условиях войны проводит определенные реформы. Ермак отметил, что наше государство оказалось в тяжелой ситуации, которая требует другой оценки.

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"Приведите мне пример какой-то другой страны, которая в условиях такой ужасной войны проводила бы реформы таких масштабов", — заявил он.

Ермак добавил, что не припоминает поездки Юнкера в Украину в последние годы. По его словам, это странно слышать от бывшего чиновника.

Он также отметил, что предстоящие переговоры в США по расширению сотрудничества с целью повышения обороноспособности Украины и предоставления стране возможности построить свою систему ПВО. По его словам, эти дискуссии будут "очень конкретными и практическими".

Коррупция в Украине — заявление Юнкера

Бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в начале октября заявил, что европейские партнеры не должны были бы давать украинскому народу "ложных обещаний" относительно быстрого вступления в ЕС. Он отметил, что страна пока не готова к членству, в частности, из-за "коррупции на всех уровнях общества". Юнкер одновременно отметил, что европейская перспектива для Украины и Молдовы должна быть сохранена, но "не должна быть связана с надеждой на то, что этого можно достичь за одну ночь, просто нажав на кнопку".

Напомним, Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента, 3 октября заявил, что коррупционные скандалы в Украине не станут помехой для военной помощи со стороны Запада. По его словам, наше государство ведет с партнерами и экономические переговоры, которые не корригируются с военной помощью.