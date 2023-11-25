Охрана, стройки и тренеры по стрельбе: где ждут ветеранов войны на "гражданке" и какую работу предлагают

Из-за войны, в Украине образовался дефицит кадров на рынке труда. При этом, работодатели продолжают тщательный отбор сотрудников и далеко не всех готовы принять с распростертыми объятиями. Вернувшимся из зон боевых действий бойцам и людям с инвалидностью часто отказывают в приеме на работу или берут на низкоквалифицированные должности. Фокус разбирался, легко ли защитникам Украины реализоваться на "гражданке".

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Полномасштабная война с Россией образовала огромный дефицит кадров на рынке труда — мужчин не хватает, производство не вытягивает объемы без рабочих рук. В ВСУ идут сотрудники средних и крупных предприятий, а вакантные места занимают женщины, говорится в исследовании Конфедерации работодателей Украины.

Массовый отток кадров заметен в сфере металлообработки, переработки агропродукции и мебельной промышленности. Женщины, которым приходиться занимать эти должности за неимением других вариантов, сталкиваются с неестественными для себя физическими нагрузками.

Однако даже в такой ситуации, украинские работодатели перебирают людьми и не торопятся брать на работу демобилизованных военных, ветеранов и людей с инвалидностью. Бизнесмены боятся столкнуться с тяжелым психоэмоциональным состоянием (79%), алкогольной или наркотической зависимостью (25%) и конфликтностью (24%) таких работников.

Ветеранам и военным тяжело мириться с социальным положением в обществе после возврата из зоны боевых действий. Если на войне человек командовал подразделением, а в мирной жизни ему предлагают быть подчиненным, часто происходит диссонанс. Немаловажен и денежный вопрос: получая 100 тысяч гривен боевых, трудно перестраиваться на максимум 20 тысяч в месяц на "гражданке".

Работодатели не охотно берут и лиц с инвалидностью: 61% работодателей воспринимают их как "нетрудоспособных" и "людей с трудностями в общении", не веря в их способность работать на достойном уровне.

"Выходом может быть развитие индивидуальной занятости ветеранов и лиц с инвалидностью. Почти 64% опрошенных ветеранов заявили, что хотят иметь собственное дело. Это втрое больше, чем в мирном 2018 году", – отмечают в Конфедерации.

Инструкторы в тирах, охранники и коммунальщики. Из чего приходится выбирать?

В мирной жизни военных ожидает две дороги: работа ближе к военному профилю, или переключение на гражданские специальности. Первый вариант связан с передачей боевого опыта: можно устроиться в учреждения образования и преподавать курсы довоенной подготовки, говорит Фокусу член Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по правовому статусу, социальной поддержке, медицинскому обеспечению ветеранов войны и военнослужащих, внефракционный нардеп Оксана Савчук.

Вакансии инструкторов рассматриваются как подработка. Но в ВУЗах скоро появятся штатные единицы преподавателей, которые научат студентов базовому набору военных знаний: как использовать жгут, оказать первую медпомощь, добавила нардеп.

Учить мирных украинцев довоенной подготовке можно не только при институтах и университетах, но и в муниципальных организациях. В Ивано-Франковске функционирует коммунальное предприятие "Дом воина" и часть демобилизованных парней согласились там работать. Им также интересно направление "помощники других военных", пояснила Савчук.

Стоит подчеркнуть, что нардеп говорит о проекте Министерства Украины по делам ветеранов под названием "Помощник ветерана". На данный момент, инициатива до конца не реализована. Известно, что обязанности помощника ветерана схожи с соцработником, а зарплату обещают на уровне 16 тысяч гривен.

Работа преподавателем в ВУЗе для бывших военных существует пока лишь на бумаге. Количество выделенных часов на довоенную подготовку не определили, соответственно уровень заработка высчитать нельзя. Остается еще один специфический вариант — инструктор в тире или тренер по стрельбе в детских юношеских спортивных школах, поясняет Савчук.

Военные и бизнес

Часть демобилизованных возвращается на свои рабочие места "на гражданке". Некоторых ждут предложения поработать курьерами, охранниками, или на стройках. В IT-сфере ситуация лучше — компании готовы принимать ушедших на фронт и даже помогают им в реабилитации.

"Живой пример: два раненых парня вернулись в IT-компанию и постепенно возобновляют рабочий процесс. Да, не так быстро из-за увечий, как другие, но все же", — отмечает нардеп Савчук.

Огромный дефицит кадров в коммунальных предприятиях и госструктурах: нужны инженеры по техбезопасности, рядовые руководители подразделений, мастера участков и прочие. Любые вышеперечисленные работы явно будут оплачиваться меньше, чем 100 тысяч гривен "боевых" и эта колоссальная разница в зарплатах сохранится, заметила политик.

Согласно исследованию Ассоциации предпринимателей ветеранов Украины, 64% ветеранов хотят иметь свое дело и создавать рабочие места для бывших военных.

"Вернувшимся защитникам и защитницам комфортнее всего работать у побратимов. Военные и ветераны между собой точно найдут согласие по справедливой оплате труда", — объясняет Фокусу глава ассоциации, младший лейтенант Нацгвардии Украины Сергей Позняк.

Сегодня, большинство защитников, до войны имели бизнес или стабильный хороший доход. А на фронт отправились не за зарплату, а по воле долга. Поэтому, по возвращению заслуживают достойного отношения к себе, в частности и от работодателей, ведь даже после боевых заданий остаются высококвалифицированными специалистами, считает Позняк.

Эксперт констатирует, что преференции для ветеранов и военных не заложены в законодательстве Украины. Поэтому у большинства компаний они вообще отсутствуют.

Что будет если работодатели продолжат "тщательный отбор"?

После окончания боевых действий начнется очередная волна миграции и экономический взлет точно ждать не стоит, прогнозирует президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Полтора-два миллиона уедут и мы окажемся в ситуации, когда рабочих рук просто нет. И работодатели, которые сейчас перебирают сотрудниками, рискуют оказаться в ситуации, что вообще никто к ним не придет. Деньги в Украину зайдут, но кто их обслужит и произведет продукт? Придется трудовых мигрантов привлекать и кто к нам приедет, непонятно", — сказал он Фокусу.

Украинские работодатели ведут себя инфантильно и не до конца понимают перспективы страны после завершения войны и возврата военных с фронта.

Проблемы с алкогольной или наркотической зависимостью и посттравматическим синдромом крайне преувеличены и касаются определенного количества человек, добавил специалист.

"Если все же украинцы не получат конкурентные условия трудоустройства и зарплаты, бизнесмены в конечном итоге потеряют свой бизнес", — заключил Воскобойник.

Фокус ранее писал, как на работу на украинские шахты начали брать женщин из-за мобилизации мужчин в ряды ВСУ. К примеру, на одной из шахт в Тернове во Львовской области на войну ушли 600 человек, а на смену им пришло 300 женщин.

Напомним, во время военного положения в Украине официально берут на работу военнообязанных мужчин только если они состоят на воинском учете в районных ТЦК.