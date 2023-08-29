Устроиться не так и легко: кого из украинцев могут не взять на работу во время войны

Сейчас госорганы и органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации должны обязательно проверять новых сотрудников во время приема на работу.

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В Украине на время военного положения действуют определенные правила относительно того, как работодателям устраивать на работу военнообязанных граждан. О правилах рассказали в Службе связей с общественностью Черновицкого областного ТЦК и СП.

О чем нужно помнить работодателям

Так, например, нанимать на работу военнообязанных, призывников и резервистов можно только при условии, что они находятся на воинском учете в районных (или городских) военкоматах.

Как объяснили представители военкомата, руководители госорганов или органов местного самоуправления, а также учреждений, организаций, предприятий и учебных заведений, независимо от форм собственности, не должны игнорировать нормы законодательства по ведению воинского учета.

"Работодатель должен проверять наличие у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетных документов: у военнообязанных — военных билетов или временных удостоверений, а у призывников — удостоверений о приписке к призывным участкам", — объяснили в ТЦК.

То есть, если кто-то из кандидатов на рабочее место не состоит на воинском учете, работодатель не имеет права принять такого работника на работу.

Что грозит работодателям за нарушение

В апреле 2023 года начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов рассказал в интервью изданию АрміяInform, за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет, граждан могут оштрафовать на сумму от 1 700 до 3 400 гривен. В то же время должностные лица за аналогичное нарушение грозит штраф, размер которого составляет от 3 400 до 5 100 грн.

Если совершить нарушение повторно, сумма штрафа может составить до 8 500 гривен.

Напомним, работодателям в Украине выплатят компенсацию, если они будут принимать на работу лиц с инвалидностью I и II групп. Как сообщили 24 августа в Министерстве экономики, компенсация за обустройство рабочих мест составит

до 100,5 тысяч гривен — если появятся рабочие места для лиц с инвалидностью І группы;

— если появятся рабочие места для лиц с инвалидностью І группы; до 67 тысяч гривен — если будут обустроены рабочие места для лиц с инвалидностью ІІ группы.

Также Фокус рассказывал, как в Украине будут штрафовать работодателей за зарплату в "конвертах".