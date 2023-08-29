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Економіка

Влаштуватися не так і легко: кого з українців можуть не взяти на роботу під час війни

Працевлаштування, війна, військовий квиток
Фото: Pexels | Влаштовуватися на роботу під час війни стало трохи складніше

Наразі держоргани та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації мають обов'язково перевіряти нових співробітників під час прийому на роботу.

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В Україні на час воєнного стану діють певні правила щодо того, як роботодавцям влаштовувати на роботу військовозобов'язаних громадян. Про правила розповіли у Службі зв'язків із громадськістю Чернівецького обласного ТЦК і СП.

Про що потрібно пам'ятати роботодавцям

Так, наприклад, наймати на роботу військовозобов'язаних, призовників і резервістів можна тільки за умови, що вони перебувають на військовому обліку в районних (або міських) військкоматах.

Як пояснили представники військкомату, керівники держорганів або органів місцевого самоврядування, а також установ, організацій, підприємств і навчальних закладів, незалежно від форм власності, не повинні ігнорувати норми законодавства щодо ведення військового обліку.

"Роботодавець повинен перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів: у військовозобов'язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць", — пояснили у ТЦК.

Тобто, якщо хтось із кандидатів на робоче місце не перебуває на військовому обліку, роботодавець не має права прийняти такого працівника на роботу.

Що загрожує роботодавцям за порушення

У квітні 2023 року начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК і СП полковник Олександр Коновалов розповів в інтерв'ю виданню АрміяInform, що за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне, громадян можуть оштрафувати на суму від 1 700 до 3 400 гривень. Водночас посадовим особам за аналогічне порушення загрожує штраф, розмір якого становить від 3 400 до 5 100 грн.

Якщо вчинити порушення повторно, сума штрафу може становити до 8 500 гривень.

Нагадаємо, роботодавцям в Україні виплатять компенсацію, якщо вони прийматимуть на роботу осіб з інвалідністю I та II груп. Як повідомили 24 серпня в Міністерстві економіки, компенсація за облаштування робочих місць становитиме

  • до 100,5 тисяч гривень — якщо з'являться робочі місця для осіб з інвалідністю І групи;
  • до 67 тисяч гривень — якщо будуть облаштовані робочі місця для осіб з інвалідністю ІІ групи.

Також Фокус розповідав, як в Україні штрафуватимуть роботодавців за зарплату в "конвертах".