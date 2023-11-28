Нам нужен свой "Генри Форд" из дронов: РФ успешнее в выпуске массовых БПЛА, — эксперт (видео)

Наши разработчики дронов должны удачно скомбинировать существующие технологии и совместить с собственным видением беспилотника. Но самое главное — как можно быстрее запустить их в серийное производство, говорит ветеран Евгений Дикий.

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У нас нет времени разрабатывать какие-то фундаментальные вещи, которые потом изменят ход войны, (вроде лазерного оружия), а надо брать существующие разработки, удачно их комбинировать и налаживать их серийное производство. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Евгений Дикий, который проходил службу в батальоне "Айдар" и сейчас является главой Национального антарктического научного центра.

Такими вещами у нас многие занимаются: ищут что у кого и где есть, как это можно использовать, немного модернизировать и запустить в производство. В Израиле было то же самое, кстати, говорит эксперт. Но между войнами, когда израильтяне знали, что враг все равно будет нападать, они развивали научные военные разработки и инвестировали в те вещи, которые хоть и выстрелят не сразу, но дадут мощный результат в будущем.

"Я не знаю, насколько быстро мы можем возобновить ракетостроение, но однозначно когда-то нам это надо будет сделать, — говорит Евгений Дикий, — Мы все помним, что советские межконтинентальные ракеты "Сатана" (Р-36М) выпускал наш "Южмаш" и производил их около 100 в год. Возможно прямо сейчас мы не можем возобновить подобное производство, но все возможности для этого есть и ракетную отрасль так или иначе можно и нужно развивать".

Тем более, акцентирует Евгений, по крылатым ракетам делаются удачные разработки, взять в пример тот же "Нептун". Он хорошо показал себя в боевых задачах и уже сейчас разработано новое поколение "Нептун-2", который адаптирован и по стрельбе по наземным целям.

С дронами ситуация несколько проще. У нас сейчас работает около 200 команд, которые занимаются дронами, причем они полностью не сосредоточены именно на научных разработках, потому что это во время войны и не надо. Их задача: удачно скомбинировать существующие технологии и совместить с собственным видением беспилотника. Но самое главное — как можно быстрее запустить их в серийное производство, потому что дроны берут своей массой.

"К сожалению, в этом смысле оккупанты нас несколько обгоняют, хотя в начале войны сильно отставали, — утверждает Евгений Дикий, — А причина проста: хотя наши дроны более технологичны и продвинуты, российские БПЛА на основе иранских разработок можно выпускать более массово, чем у нас".

Эксперт отмечает, что, конечно, раньше мы сбивали именно иранские Shahed-136, на которых чуть ли не гуашью было написано "Герань". Но сейчас в половине этих дронов именно российские компоненты, то есть оккупантам удалось взять удачную разработку и наладить собственное производство, что надо срочно делать и нам.

В отличие от ВСУ, у которых сотня новейших разработок, у россиян лишь несколько действительно массовых моделей, говорит ветеран АТО. Но именно эти три модели являются массовыми, которые армия РФ может получать в большом количестве. Это именно то, на чем надо сосредоточиться и Украине.

"У нас каждый разработчик пытается продвинуть собственную разработку и это хорошо и нужно в мирное время. Конкуренция является механизмом развития, — утверждает Евгений Дикий, — Но складывается впечатление, что у нас сплошные Кулибины, но нет своего Генри Форда, который бы предложил простую, эффективную и, самое главное, массовую модель".

Ранее Фокус сообщал, что В России беспилотники для армии будут делать из электронных сигарет. Российские СМИ пишут, что в одном из университетов Самары организовали акцию по сбору электронных сигарет. Из них планируют вынимать детали и использовать в беспилотниках.