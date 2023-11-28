Как обуздать стресс и объяснить ребенку, что идет война: психолог рассказал, что делать родителям (видео)

Кроме детей нужно и себя постоянно поддерживать в психологической норме, а если нет возможности, то стоит обращаться к специалистам, утверждает психолог Дмитрий Вакуленко.

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Когда родители не понимают, что не так с психологическим состоянием ребенка из-за войны или других проблем, то они сразу должны обратиться к специалистам, помощь которых благодаря отраслевым украинским волонтерским организациям является бесплатной. Об этом Фокусу рассказал руководитель детского коррекционного направления благотворительного фонда Mental Help 365 Дмитрий Вакуленко.

Полное интервью с психологом Дмитрием Вакуленко

По его словам, иногда даже базовая консультация может предупредить серьезные психологические проблемы ребенка или подростка в будущем, с которыми потом придется бороться годами. Именно психолог четко сможет ответить, где ребенок ведет себя нормально, даже если вам так не кажется, а где действительно надо работать со специалистом. Именно на консультации можно определиться с направлением нужного специалиста: нейропсихолога, психолога или психиатра.

"Наша благотворительная организация уже полтора года занимается вопросом консультации родителей, — говорит Дмитрий Вакуленко, — Мы предоставляем бесплатную консультацию, диагностику и коррекцию поведения детям".

У многих родителей возникает вопрос, как объяснить ребенку, что в стране идет война, говорит Дмитрий. Ребенку дошкольного возраста эту ситуацию надо объяснять крайне простыми словами: люди из России хотят нас обидеть, чтобы нами властвовать, но без жутких подробностей. Если ребенок не понимает термин "властвовать", то это можно объяснить на примере игрушек, когда один ребенок забирает ее силой у другого, приводит пример психолог.

Детям школьного возраста надо давать более развернутый ответ, однако тоже не надо ярко расписывать все ужасы войны. А вот с подростками уже надо вести взрослый разговор и обязательно объяснять причинно-следственную цепочку российской агрессии. Они уже достаточно умны, что бы это понять, говорит эксперт.

Родители, как и дети, тоже переживают стресс и это вполне нормально, потому что любые страхи надо переживать, а не табулировать, по мнению психолога. Если человека ничего не смущает, особенно во время войны, то это не является нормой. Беспокоиться является нормальной реакцией, а вот беспокоиться и вредить себе, не выполнять базовые функции, не ухаживать за детьми, не выходить из дома — это уже проблема и ее надо разбирать со специалистом.

"Если вы видите, что совсем растерялись и не можете с собой справиться, то есть смысл обращаться к взрослому специалисту, — акцентирует Дмитрий Вакуленко, — Но не забывайте о базовых вещах, которые вам помогут и поддержат: здоровый сон, здоровая пища и физическая активность".

Причем в плане физической активности эксперт имеет в виду не только спорт, а даже элементарные прогулки или изменение маршрута, когда человек вместо того, чтобы проехаться в общественном транспорте выбирает пройтись пару-тройку остановок пешком. Любая выбранная вами физическая активность не должна вредить вашему физическому здоровью, подчеркивает психолог.

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