Какими будут цены на бензин и газ для авто в 2024 году: прогноз аналитика

По словам эксперта Максима Белявского, цена на газ в следующем году будет зависеть от ситуации на границе и цен на газ на рынке, а вот тепло в домах украинцев точно будет.

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Из-за блокирования польской и словацко-венгерской границ цены на сжиженный газ, в последние недели поднялись на 70 копеек за литр и в среднем составляют примерно 36 грн за литр, а на оптовом рынке наблюдается рост на 2,5%, но после разблокирования границ и восстановления логистики они должны упасть до нормального уровня. Об этом в интервью Фокусу рассказал эксперт в энергетической сфере Максим Белявский.

Однако эксперт отмечает, что повышение отметилось только на сжиженном газе, в то же время стоимость дизеля и бензина уменьшилась на 50-75 копеек за литр в оптовом сегменте. По его словам, трудно сделать прогноз на следующий год, поскольку на ценообразование на нефть и продукты из нее влияет множество факторов: макроэкономическая ситуация, курс валют, цены на фрахт, ситуация в стране, состояние пограничных переходов, спрос на продукцию и многое другое.

"Если смотреть на текущую конъюнктуру, то я не вижу предпосылок для их дальнейшего роста, — говорит Максим Белявский, — Но не надо забывать о сезонности спроса на дизельное топливо во время сбора урожая".

Цена на газ в следующем году будет зависеть от ситуации на границе и объемов и цен на газ на рынке. Специалист надеется, что границу разблокируют уже в ближайшие несколько недель, потому что это скорее не экономическая, а геополитическая блокада, которой поспособствовали россияне.

"Со сменой премьер-министра Польши эта ситуация должна разрешиться, — утверждает эксперт, — Разблокировать границу можно, по сути, за 15-20 минут, но нужно политическое решение".

Относительно обеспечения газом для отопления украинских домов в зимний период, то экономист не видит в этом вопросе никаких проблем. Он говорит, что тепло в домах украинцев будет, потому что, к сожалению, сильно упало потребление газа крупными предприятиями из-за действий российских оккупантов. Максим Белявский говорит, что высвобожденный объем газа теперь распределяется между бытовыми потребителями и коммунальными предприятиями.

Отопительный сезон пройдет без проблем и в следующем году, говорит эксперт, ведь Украина сделала все возможное для энергетической безопасности и запасы газа и угля немалые. Но возникает вопрос платежеспособности спроса на энергоносители, ведь из-за безработицы не все могут вовремя оплачивать такие услуги, акцентирует специалист.

Ранее Фокус информировал, что нардеп требует найти виновных в прекращении добычи газа "Укрнефтебурением". Украинская компания остановила добычу газа на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, которое является одним из крупнейших в нашей стране.