Якими будуть ціни на бензин та газ для авто у 2024 році: прогноз аналітика

За словами експерта Максима Білявського, ціна на газ в наступному році буде залежати від ситуації на кордоні та цін на газ на ринку, а ось тепло в оселях українців точно буде.

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Через блокування польского та словацько-угорського кордонів ціни на скраплений газ, останніми тижнями піднялись на 70 копійок за літр і в середньому становлять приблизно 36 грн за літр, а на оптовому ринку спостерігається зростання на 2,5%, але після розблокування кордонів і відновлення логістики вони мають впасти до нормального рівня. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів експерт в енергетичній сфері Максим Білявський.

Проте експерт зазначає, що підвищення відзначилось тільки на скрапленому газі, водночас вартість дизеля та бензину зменшилась на 50-75 копійок за літр в оптовому сегменті. За його словами, важко зробити прогноз на наступний рік, оскільки на ціноутворення на нафту і продукти з неї впливає безліч факторів: макроекономічна ситуація, курс валют, ціні на фрахт, ситуація в країні, стан кордонних переходів, попит на продукцію й багато чого іншого.

"Якщо дивитись на поточну кон'юктуру, то я не бачу передумов для їхнього подальшого зростання, — каже Максим Білявський. — Але не треба забувати про сезонність попиту на дизельне пальне в час збору врожаю".

Ціна на газ в наступному році буде залежати від ситуації на кордоні та обсягів і цін на газ на ринку. Фахівець сподівається, що кордон розблокують вже в найближчі декілька тижнів, бо це скоріше не економічна, а геополітична блокада, якій посприяли росіяни.

"Зі зміною прем'єр-міністра Польщі ця ситуація повинна вирішитись, — стверджує експерт. — Розблокувати кордон можна, по суті, за 15-20 хвилин, але потрібне політичне рішення".

Щодо забезпечення газом для опалювання українських осель в зимовий період, то економіст не бачить в цьому питанні жодних проблем. Він каже, що тепло в домівках українців буде, тому що, на жаль, сильно впало споживання газу великими підприємствами через дії російських окупантів. Максим Білявський каже, що вивільнений обсяг газу тепер розподіляється між побутовими споживачами та комунальними підприємствами.

Опалювальний сезон пройде без проблем і в наступному році, каже експерт, адже Україна зробила все можливе для енергетичної безпеки й запаси газу та вугілля чималі. Але виникає питання платоспроможності попиту на енергоносії, адже через безробіття не всі можуть вчасно оплачувати за такі послуги, акцентує фахівець.

Раніше Фокус інформував, що нардеп вимагає знайти винних у припиненні видобутку газу "Укрнафтобурінням". Українська компанія зупинила видобуток газу на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі, яке є одним із найбільших у нашій країні.