Цены на топливо упадут: аналитик сделал прогноз на декабрь для автовладельцев (видео)

В декабре стоимость бензина и дизеля должна снизиться еще на 2 гривны, а стоимость газа упадет ниже 30 грн за литр, надеется директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

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Сейчас ситуация с ценами на бензин и дизель в Украине складывается неплохо, несмотря на продолжение проблем на границе с ЕС, потому что цены на нефть в ноябре существенно упали с $95 до $80-82 за баррель. Сейчас заметно, что каждую неделю цена на бензин и дизель уменьшается. Об этом в интервью Фокусу рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Крупные сети заправок уже сегодня на гривну снизили цену на бензин и дизель, — отмечает эксперт, — На декабрь у нас есть большой потенциал, что топливо подешевело еще на пару гривен.

Но, по его словам, наибольший потенциал снижения стоимости может быть в декабре у сжиженного газа. За последний месяц он подорожал на 30% из-за блокады на границах, но рынок уже нашел способы обходить эту проблему благодаря другим логистическим путям, поэтому цена на газ будет снижаться даже если блокада продолжится, отмечает Сергей Куюн.

По его словам вскоре ожидается снижение цена на газ ниже 30 грн за литр, какой она и должна была быть, если бы не блокада. Даже если быстро разблокируют границы, то к значительному снижению стоимости это не приведет, просто падение наступит быстрее, отмечает эксперт.

Что касается долгосрочных прогнозов на 2024 год, то Сергей Куюн, как и другие его коллеги-аналитики топливного рынка, не могут настолько заранее их делать. Потому что на примере этого года ярким моментом была цена за баррель на уровне $60, которая затем повысилась до $80 и даже до $95, а затем вернулась к отметке $80 за баррель, отмечает специалист. При том, что некоторые прогнозировали и дальнейший рост стоимости нефти.

Сейчас трудно сказать, какая ситуация будет в следующем году, поскольку рынок из-за многочисленных субъективных факторов, например, из-за неожиданных решений стран ОПЕК, все может измениться в любой момент, акцентирует Сергей Куюн. Поэтому можно говорить только о прогнозах в короткой перспективе, как вот на декабрь, хотя на последнем заседании ОПЕК страны-участницы снова договорились о сокращении добычи нефти, хотя рынок пока никак на это не отреагировал.

Относительно зависимости стран ЕС от российской нефти, то, по словам специалиста, уже как год действует эмбарго на такие поставки и ничего страшного с Европой не произошло. Огромные объемы российской нефти были замещены на другие источники поставок и никакого дефицита или значительного повышения цен не произошло.

"Несмотря на успехи ЕС в отказе от нефти из РФ у агрессора есть еще много лазеек, через которые эта нефть просачивается в Европу, — отмечает Сергей Куюн, — Поэтому сейчас стоит сосредоточиться именно на перекрытии этих лазеек для оккупанта".

Ранее Фокус сообщал, что Россия продолжает зарабатывать на нефти и торговле газом. Европейские санкции не помогают ослабить армию Путина.