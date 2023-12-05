Ціни на пальне впадуть: аналітик зробив прогноз на грудень для автовласників (відео)

В грудні вартість бензину та дизеля повинна знизитись ще на 2 гривні, а вартість газу впаде нижче 30 грн за літр, сподівається директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

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Наразі ситуація з цінами на бензин та дизель в Україні складується непогано попри продовження проблем на кордоні з ЄС, бо ціни на нафту в листопаді суттєво впали з $95 до $80-82 за барель. Зараз помітно, що кожного тижня ціна на бензин та дизель зменшується. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Великі мережі заправок вже сьогодні на гривню знизили ціну на бензин та дизель, — зазначає експерт. — На грудень у нас є великий потенціал, що пальне подешевшало ще на пару гривень.

Але, за його словами, найбільший потенціал зниження вартості може бути в грудні у скрапленого газу. За останній місяць він здорожчав на 30% через блокади на кордонах, але ринок вже знайшов способи обходити цю проблему завдяки іншим логістичним шляхам, тому ціна на газ буде знижуватись навіть якщо блокада продовжиться, зазначає Сергій Куюн.

За його словами невдовзі очікується зниження ціна на газ нижче 30 грн за літр, якою вона і повинна була бути аби не блокада. Навіть якщо швидко розблокують кордони, то до значного зниження вартості це не призведе, просто падіння настане швидше, зазначає експерт.

Щодо довгострокових прогнозів на 2024 рік, то Сергій Куюн, як і інші його колеги-аналітики паливного ринку, не можуть настільки заздалегідь їх робити. Бо на прикладі цього року яскравим моментом була ціна за барель на рівні $60, яка потім підвищилась до $80 і навіть до $95, а потім повернулась до познаки $80 за барель, зазначає фахівець. При тому, що деякі прогнозували й подальше зростання вартості нафти.

Зараз важко сказати, яка ситуація буде в наступному році, оскільки ринок через численні суб'єктивні фактори, наприклад, через неочікувані рішення країн ОПЕК, все може змінитись в будь-який момент, акцентує Сергій Куюн. Тому можна говорити тільки про прогнози в короткій перспективі, як от на грудень, хоча на останньому засідання ОПЕК країни-учасниці знову домовились про скорочення видобутку нафти, хоча ринок пока ніяк на це не відреагував.

Щодо залежності країн ЄС від російської нафти, то, за словами фахівця, вже як рік діє ембарго на такі поставки й нічого страшного з Європою не сталось. Величезні обсяги російської нафти були заміщені на інші джерела постачання і ніякого дефіциту чи значного підвищення цін не відбулось.

"Не дивлячись на успіхи ЄС у відмовленні від нафти з РФ у агресора є ще багато шпаринок, через які ця нафта просочується до Європи, — відзначає Сергій Куюн. — Тому зараз варто зосередитись саме на перекритті цих лазівок для окупанта".

Раніше Фокус повідомляв, що Росія продовжує заробляти на нафті й торгівлі газом. Європейські санкції не допомагають послабити армію Путіна.