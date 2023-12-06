Укрепить войско и заменить бойцов: ветеран АТО о причинах усиления мобилизации в Украине

Чтобы переломить ход войны в 2024 году Украине надо заменить не только уставших бойцов на фронте, но и удвоить количество именно воюющей армии, утверждает ветеран Евгений Дикий.

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Усиленные мобилизационные мероприятия власть проводит с целью увеличения украинского войска и чтобы бойцы на фронте смогли отправиться на полноценную ротацию, потому что Силам самообороны критически нужны все эти две вещи. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий, который сейчас является главой Национального антарктического научного центра.

По его словам, у бойцов, которые сдерживали российских оккупантов силы уже иссякают, здоровье подводит, потому что постоянные боевые действия — это огромный стресс для физического и психологического состояния любого человека. Эксперт отмечает, что преимущественно на фронте последние два года отвоевало большинство людей среднего возраста, потому что они всегда становились на воинский учет в отличие от младшего поколения, которое считало получение военного билета ненужной формальностью.

Люди, отвоевавшие 1.5-2 года уже физически и морально изношены, как бы цинично это ни звучало, — говорит Евгений Дикий, — Однако их нельзя просто отпустить домой не заменив кем-то, потому что тогда фронт просто обвалится.

По утверждению ветерана АТО, мы сейчас не "пьем кофе в Ялте" не только из-за того, что США или ЕС не предоставили нам какое-то количество танков, самолетов или другого оружия в нужное время, но и из-за недостатка самих людей.

Все забыли, что в статье Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного четко было указано не только количество нужной техники для контрнаступления, но и нужное количество людей, — акцентирует эксперт. — В этой статье было указано о необходимости в 40 новых бригадах пехоты. Но в том, что эти 40 бригад не добрали виноваты не Байден или Шольц, а мы с вами.

Если Украина действительно хочет наступать и освобождать территории, потому что другой альтернативы кроме этого нет, кроме тотальной российской оккупации и прекращения существования как нации и государства, то постоянно быть в обороне для ВСУ не вариант, настаивает Евгений Дикий. Может год, может два украинская армия сможет держать оборону, но дальше может произойти все еще угодно: от избрания Дональда Трампа на президентство в США и прекращения помощи, до изменения политики ЕС, потому что уже сейчас Нидерланды отказываются предоставлять нам 42 самолета F-16.

И чего мы дождемся в глухой обороне, — спрашивает ветеран, — Того самого 2025 года, на который делает ставку Путин, чтобы нарастить силы и полностью нас захватить.

Украина должна воспользоваться шансом переломить ход войны в 2024 году, но для этого нам надо заменить не только уставших бойцов на фронте, но и удвоить количество именно воюющей армии, акцентирует Евгений Дикий. Кстати, он говорит, что украинцы часто забывают, что мы сейчас воюем, и воюем успешно, значительно меньшими человеческими ресурсами, чем враг.

Евгений Дикий напоминает, что украинская армия сейчас имеет в своем составе миллион бойцов — это общее количество. Оккупанты только на линии фронта сосредоточили более 450 тысяч своих воинов и это не считая тыловые войска, технический, медицинский и другой персонал, а также раненых, которые лечатся и снова пойдут в бой и бойцов на ротации. А украинский миллион уже охватывает все перечисленное, в том числе войска, которые держат границу с Беларусью, говорит ветеран.

Эксперт говорит, что по американским стандартам на одного активно воюющего солдата приходится 11 военных, которые его обеспечивают всем необходимым. Евгений Дикий отмечает, что если мы "профукали" мобилизацию в этом году, то надо исправить эти ошибки, прежде всего в себе, чтобы в 2024 году дать достойный отпор оккупантам.

Полный выпуск разговора с Евгением Диким вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что нардепы предлагают присылать повестки по электронной почте или заказным письмом, чтобы усилить мобилизацию. В призывной кампании могут задействовать почтальонов и оповещения по sms.