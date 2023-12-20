Министры военного времени: как эксперты оценили чиновников, влияющих на фронт

По мнению экспертов, опрошенных Фокусом, одним из самых эффективных министров в 2023 году стал вице-премьер Михаил Федоров, который успешно внедрил программу "Армия дронов", ставшей поначалу серьезным вызовом для государственных структур.

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Фокус составил Рейтинг министров Украины, куда вошли главы министерств, оказывающих непосредственное влияние на фронт в 2023 году. Эксперты дали оценки деятельности силовиков в условиях военного времени.

Эксперты использовали 10-балльную систему для оценки работы министров и руководителей государственных ведомств. Рейтинг каждого чиновника был подсчитан путем суммирования баллов, полученных от экспертов, и деления этой суммы на количество оценивающих. В результате рейтинг министров, ответственных за силовой блок, по версии опрошенных Фокусом экспертов, выглядит следующим образом:

вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров — 8 баллов;

министр обороны Украины Рустем Умеров — 6,5 балла;

министр внутренних дел Игорь Клименко — 6 баллов;

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин — 4 балла.

Михаил Федоров — 8 баллов

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров входит в число министров, работу которых эксперты оценили выше остальных — 8 баллов. Федоров сфокусировался на программе "Армия дронов" с начала полномасштабного вторжения. Эксперты отмечают, что развитие этого проекта является ключевым достижением Минцифры за последний год. Здесь Федоров сумел внедрить эффективные решения, которые стали вызовом для государственных структур.

Однако эксперты также выделяют недостатки в работе министра. В частности, сомнения вызывают некоторые проекты Минцифры в сфере кибербезопасности, такие, как приложение "Дія". По мнению экспертов, оно не соответствует стандартам безопасности и защиты данных.

Оценивали:

Юрий Касьянов , офицер ВСУ, специалист по аэроразведке, основатель проекта A.Drones.

, офицер ВСУ, специалист по аэроразведке, основатель проекта A.Drones. Константин Корсун , специалист по информационной безопасности, соучредитель компании "Бережа Сек’юріті".

, специалист по информационной безопасности, соучредитель компании "Бережа Сек’юріті". Валерий Яковенко , сооснователь и управляющий партнер группы компаний DroneUA.

, сооснователь и управляющий партнер группы компаний DroneUA. Галина Петренко, директор ОО "Детектор Медиа".

Рустем Умеров — 6,5 балла

Министр обороны Украины Рустем Умеров после вступления в должность заявил о цифровизации армии. Он обещал внедрить электронные военные билеты, запустить единый реестр призывников и осуществить электронное взаимодействие с ВВК. Это была попытка, которую предпринимали и его предшественники. Но Умерову удалось собрать отличную команду, что, по мнению экспертов, поможет быстро и качественно перезагрузить ведомство.

Фото: Facebook

Однако несмотря на это, есть некоторые нерешенные вопросы. Новая концепция военной кадровой политики была подписана Рустемом Умеровым до выполнения старой, которая была запланирована до 2025 года.

Команда министра столкнулась с необходимостью решить множество задач, включая борьбу с коррупцией в центрах комплектования и системе медобеспечения ВСУ. Важно также убедить западных партнеров продолжать поставки вооружений. Эксперты подчеркивают, что оценивать эффективность Умерова заранее сложно из-за множества задач, стоящих перед Украиной в условиях продолжающейся войны.

Оценивали:

Владислав Селезнев , полковник запаса и экс-спикер Генштаба ВСУ.

, полковник запаса и экс-спикер Генштаба ВСУ. Алексей Гетьман , ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ.

, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ. Сергей Кузан , глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт.

, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт. Виктор Ягун , бывший замглавы СБУ, военный эксперт.

, бывший замглавы СБУ, военный эксперт. Игорь Козий, военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества.

Игорь Клименко — 6 баллов

В начале 2023 года МВД пережило трагедию — гибель руководства в авиакатастрофе, вызванной, как утверждает ГБР, халатностью ответственных за безопасность полетов. Назначение Игоря Клименко министром, будучи руководителем Национальной полиции, было экстренным, что сделало его первым кадровым полицейским, возглавившим систему органов внутренних дел за девять лет. Эксперты, отмечает этот переход, обращая внимание на важность знания Клименко внутренних систем и одновременно подчеркивая недостаток стратегического видения развития и роли министерства в период войны и процессов деоккупации.

Эксперты отмечают общую неэффективность работы министра и министерства в 2023 году, указывая на внутренние проблемы и возрождение коррупции, хотя Клименко избежал крупных скандалов.

Одновременно, выделяется работа отдельных частей министерства: эксперты положительно отметили работу патрульной полиции и героическую работу спасателей в прифронтовых зонах.

Оценивали:

Евгений Крапивин, эксперт Центра политико-правовых реформ.

эксперт Центра политико-правовых реформ. Назар Мартынюк, адвокат.

адвокат. Андрей Черноусов, эксперт Харьковского института социальных исследований.

эксперт Харьковского института социальных исследований. Владимир Фесенко, политолог.

Александр Камышин — 4 балла

Министерство стратегического промышленного развития было создано в 2020 году. Эксперты, опрошенные Фокусом высказывают мнение, что смысл этого ведомства не очень ясен, и его деятельность пока не оказывает значительного влияния. Одной из основных проблем является отсутствие четкой сферы ответственности, поскольку не определены ключевые отрасли, важные для страны на стратегическом уровне.

Аналитики отмечают, что стратегические отрасли экономики — это ведущие сектора, стимулирующие развитие, создающие рабочие места и конкурентоспособные продукты на мировых рынках. Однако в контексте деиндустриализации украинской экономики понятие стратегических отраслей стало менее четким, и в результате Минстратегпром выбрал акцентировать усилия в области ВПК в условиях войны.

Эксперты также отмечают, что анализ работы этого ведомства возможен только через результаты, которые либо малозначимы, либо не публикуются по разным причинам.

Оценивали:

Василий Шевченко , экс-заместитель министра транспорта и связи Украины

, экс-заместитель министра транспорта и связи Украины Алексей Кущ , аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина"

, аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Юрий Продан , экс-министр топлива и энергетики

, экс-министр топлива и энергетики Даниил Монин, эксперт экономических программ Украинского института будущего

Полную версию Рейтинга Фокуса "Правительство военного времени. Как справился Кабинет министров со своей работой в 2023 году" читайте по ссылке.