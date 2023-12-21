РФ активизировала пропаганду в TikTok, а Зеленский дал четкие сигналы западным партнерам, — политолог

Пресс-конференция Зеленского и его открытая позиция заставили демократов в США несмотря на каникулы работать над разблокированием помощи для Украины, отмечает политолог Антон Кучухидзе.

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Вся риторика Владимира Зеленского на последней пресс-конференции была направлена на объединенные государства, а также он дал четкие сигналы западным партнерам и США все же смогут разобраться с пакетом помощи Украине в своем Конгрессе. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Антон Кучухидзе.

"Он не "хайповал" на каких-то горячих темах, потому что, например, по конфликтной ситуации вокруг главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного четко дал понять, что ему нужны результаты, а не политические ссоры, — отмечает политолог, — Зеленский разграничил политические баталии и реальную работу".

Президент Украины достойно и открыто отвечал на все вопросы несмотря на информационное давление со стороны российской пропаганды, в том числе в западных СМИ, отмечает Антон Кучухидзе. Сейчас вражеские пропагандисты избрали себе тактику информационных атак через соцсети, ведь аффилированной прессы в Украине у них теперь нет.

"Пропаганда РФ постоянно разгоняет фейки и нарративы о "конфликтах вокруг Залужного" или о "недоразумениях с западными партнерами", — отмечает политолог, — Также враг взял на вооружение разного рода фейковые записи якобы с украинскими военными, которые чем-то недовольны и особенно они делают акцент на соцсеть TikTok".

Поэтому очень важно было провести эту пресс-конференцию и расставить все точки над "і", говорит эксперт. Президент Украины четко продемонстрировал, что в курсе всех проблем, над которыми надо срочно работать.

Кроме этого, пресс-конференция Зеленского и его открытая позиция заставили демократов в США несмотря на каникулы работать над разблокированием помощи для Украины, отмечает политолог. Он думает, что, возможно, еще до конца года или в его начале этот вопрос, который стал для Конгресса США принципиальным, будет решен. С профессиональной точки зрения, отмечает эксперт, это показатель того, что и республиканцы и демократы хотят найти общий язык в проблеме оказания помощи нашему государству.

Ранее Фокус рассказывал, на какие непопулярные шаги придется пойти власти, если западная помощь не поступит.