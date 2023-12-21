РФ активізувала пропаганду в TikTok, а Зеленський дав чіткі сигнали західним партнерам, — політолог

Пресконференція Зеленського та його відкрита позиція змусили демократів у США попри канікули працювати над розблокуванням допомоги для України, зазначає політолог Антон Кучухідзе.

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Уся риторика Володимира Зеленського на останній пресконференції була спрямована на об'єднані держави, а також він дав чіткі сигнали західним партнерам, і США все ж таки зможуть розібратися з пакетом допомоги Україні у своєму Конгресі. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Антон Кучухідзе.

"Він не хайпував на якихось гарячих темах, бо, наприклад, щодо конфліктної ситуації навколо головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного чітко дав зрозуміти, що йому потрібні результати, а не політичні сварки, — зазначає політолог. — Зеленський розмежував політичні баталії та реальну роботу".

Президент України гідно та відкрито відповідав на всі питання попри інформаційний тиск із боку російської пропаганди в тому числі в західних ЗМІ, зазначає Антон Кучухідзе. Зараз ворожі пропагандисти обрали собі тактику інформаційних атак через соцмережі, адже афілійованої преси в Україні в них тепер немає.

"Пропаганда РФ постійно розганяє фейки та наративи про "конфлікти навколо Залужного" чи про "непорозуміння із західними партнерами", — зазначає політолог. — Також ворог узяв на озброєння різного роду фейкові записи нібито з українськими військовими, які чимось не задоволені, й особливо вони роблять акцент на соцмережу TikTok".

Тому дуже важливо було провести цю пресконференцію та розставити всі крапки над "і", каже експерт. Президент України чітко продемонстрував, що в курсі всіх проблем, над якими треба терміново працювати.

Також пресконференція Зеленського та його відкрита позиція змусили демократів у США попри на канікули працювати над розблокуванням допомоги для України, зазначає політолог. Він думає, що, можливо, ще до кінця року або на його початку це питання, яке стало для Конгресу США принциповим, буде вирішено. Із фахової токи зору, зазначає експерт, це показник того, що і республіканці, і демократи хочуть порозумітися в проблемі надання допомоги нашій державі.

Раніше Фокус розповідав, на які непопулярні кроки доведеться піти владі, якщо західна допомога не надійде.