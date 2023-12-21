Итоги работы Кабмина в 2023 году: топ лучших министров в правительстве Шмыгаля

Фокус попросил экспертов оценить деятельность правительства Дениса Шмыгаля в 2023 году и выделил шесть самых эффективных украинских министров.

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Фокус составил Рейтинг министров Украины, основываясь на оценках профильных экспертов. Редакция выделила глав правительственных ведомств, которые лучше остальных справились со своей работой в 2023 году.

Для рейтинга Фокуса эксперты оценили деятельность глав министерств по 10-бальной шкале. Общая сумма баллов по каждому из министров была разделена на количество экспертов. По итогу в топ-лучших министров 2023 года вошли:

вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 8 баллов;

вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков – 8 баллов;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина – 7,5 баллов;

министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский – 7 баллов;

министр финансов Украины Сергей Марченко – 7 баллов;

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – 7 баллов.

Михаил Федоров – 8 баллов

Основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов считает, что главным достижением Федорова в 2023 году стали его усилия по развитию программы "Армия дронов".

Сооснователь группы компаний DroneUA Валерий Яковенко также отметил эффективную работу министра на международной арене.

При этом соучредитель компании "Бережа Сек’юріті" Константин Корсун указал на недостатки в функционировании приложения "Дія" с точки зрения кибербезопасности. Эксперт также считает неэффективной работу "IT-армии".

Оценивали:

Юрий Касьянов, офицер ВСУ, специалист по аэроразведке, основатель проекта A.Drones.

Константин Корсун, специалист по информационной безопасности, соучредитель компании "Бережа Сек’юріті".

Валерий Яковенко, сооснователь и управляющий партнер группы компаний DroneUA.

Галина Петренко, директор ОО "Детектор Медиа".

Александр Кубраков – 8 баллов

Эксперты считают, что за последний год Кубракову удалось организовать должную логистику для обеспечения обороноспособности государства. Руководитель общественной организации Herojam Slava Яника Мерило отметила работу "Укрзалізниці", портов и зернового коридора.

В свою очередь бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян указал на отсутствие у ведомства плана восстановления Украины, определения стратегических приоритетов развития транспортной отрасли, градостроительства и регионального развития.

"Мы уже видели оперативные проекты на деоккупированных территориях, надеемся на новые прозрачные проекты с международными партнерами", — добавил экс-заместитель гендиректора по коммерческой деятельности и стратегическому развитию аэропорта "Бориспіль" Георгий Зубко.

Оценивали:

Владимир Омелян, министр инфраструктуры в 2016-19 годах, капитан ВСУ.

Яника Мерило, руководитель общественной организации Herojam Slava.

Андрей Новак, председатель Комитет экономистов Украины.

Владимир Наумов, председатель правления совета Центра реформ транспортной инфраструктуры Украины.

Георгий Зубко, бывший заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и стратегическому развитию международного аэропорта "Бориспіль".

Ольга Стефанишина – 7,5 баллов

Эксперты отметили, что политическая значимость Стефанишиной возросла после получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС. В 2023 году была проделана большая работа по выполнению рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

При этом эксперт-международник Александр Хара указал на то, что движение страны в ЕС полностью контролируется самим блоком, поэтому сложно оценить результат работы министра.

"Это партнеры решили, что путь Украины – в ЕС, и всячески способствуют нам", — сказал Фокусу Хара.

Оценивали:

Владимир Горбач, аналитик института Евроатлантического сотрудничества.

Ирина Сушко, исполнительный директор общественной организации "Європа без бар'єрів".

Вадим Трюхан эксперт-международник, бывший директор Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины.

Александр Хара, заместитель председателя правления Института стратегических черноморских исследований.

Николай Сольский – 7 баллов

Эксперт ВБ Оксана Руженкова отметила, что при Сольском стартовала "реформа экспорта зерновых". Министр приложил много усилий, чтобы убедить коллег из других стран, разработал схему лицензирования зерна и начал ее внедрять.

"Решение проблем с экспортом зерна — это исключительно заслуга Николая Сольского", — считает Руженкова.

В то же время эксперты указали на то, что ведомство сделало мало реальных шагов в области разминировании полей. Эту проблему украинские аграрии продолжают решать преимущественно за свой счет.

Оценивали:

Оксана Руженкова, эксперт Всемирного Банка.

Олег Пендзин, директор Экономического дискуссионного клуба.

Тарас Баштанник, президент Украинской плодоовощной ассоциации.

Сюзанна Григоренко, исполнительный директор Семенной ассоциации Украины.

Сергей Марченко – 7 баллов

К заслугам министра финансов эксперты отнесли выполнение всех расходов бюджета в условиях значительного дефицита, а также эффективную работу с иностранными дипломатами и чиновниками.

Марченко критикуют за запоздалое обращение внимания на дисбалансы государственного и местных бюджетов и преждевременный возврат довоенных налогов и налоговых проверок бизнесу.

Эксперты также считают, что министр должен больше внимания уделять реформированию подотчетных ему ведомств — Налоговой и Таможенной служб.

Оценивали:

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Даниил Монин, эксперт экономических программ Украинского института будущего.

Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital.

Тарас Козак, основатель и президент инвестиционной компании УНИВЕР.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины.

Дмитрий Кулеба – 7 баллов

Эксперт-международник Григорий Перепелица считает, что Кулеба справился со своими основными задачами в 2023 году. Речь идет о содействии поставкам оружия и усилении санкций в отношении Российской Федерации.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев также отметил, что Киев увеличил свою репрезентативность в странах Глобального Юга. При этом он считает, что обязанности главы МИД в этом году часто перехватывал Офис президента.

"Мы много слышали, что МИД обвиняют, и не только в Украине, в том, что оно работает как дополнительный офис для президента, у МИД нет собственной повестки дня", — сказал Фокусу Краев.

Оценивали:

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегія ХХІ".

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Українська призма".

Григорий Перепелица, украинский политолог, конфликтолог-международник, директор Института внешнеполитических исследований.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований.

Владислав Фарапонов, глава ОО "Інститут Американістики" и аналитик "Інтерньюз-Україна".

Полный Рейтинг Фокуса "Правительство военного времени. Как справился Кабинет министров со своей работой в 2023 году" читайте по ссылке.