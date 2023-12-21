Підсумки роботи Кабміну у 2023 році: топ найкращих міністрів в уряді Шмигаля

Фокус попросив експертів оцінити діяльність уряду Дениса Шмигаля 2023 року і виділив шість найефективніших українських міністрів.

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Фокус склав Рейтинг міністрів України, ґрунтуючись на оцінках профільних експертів. Редакція виділила голів урядових відомств, які краще за інших впоралися зі своєю роботою у 2023 році.

Для рейтингу Фокусу експерти оцінили діяльність глав міністерств за 10-бальною шкалою. Загальну суму балів за кожним із міністрів розділили на кількість експертів. За підсумком у топ-кращих міністрів 2023 року увійшли:

віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров — 8 балів;

віцепрем'єр-міністр з питань відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков — 8 балів;

віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина — 7,5 балів;

міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський — 7 балів;

міністр фінансів України Сергій Марченко — 7 балів;

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба — 7 балів.

Михайло Федоров — 8 балів

Засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов вважає, що головним досягненням Федорова у 2023 році стали його зусилля з розвитку програми "Армія дронів".

Співзасновник групи компаній DroneUA Валерій Яковенко також зазначив ефективну роботу міністра на міжнародній арені.

При цьому співзасновник компанії "Бережа Сек'юріті" Костянтин Корсун вказав на недоліки у функціонуванні застосунку "Дія" з точки зору кібербезпеки. Експерт також вважає неефективною роботу "IT-армії".

Оцінювали:

Юрій Касьянов, офіцер ЗСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник проєкту A.Drones.

Костянтин Корсун, фахівець з інформаційної безпеки, співзасновник компанії "Бережа Сек'юріті".

Валерій Яковенко, співзасновник і керівний партнер групи компаній DroneUA.

Галина Петренко, директорка ГО "Детектор Медіа".

Олександр Кубраков — 8 балів

Експерти вважають, що за останній рік Кубракову вдалося організувати належну логістику для забезпечення обороноздатності держави. Керівник громадської організації Herojam Slava Яніка Мерило зазначила роботу "Укрзалізниці", портів і зернового коридору.

Зі свого боку колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян вказав на відсутність у відомства плану відновлення України, визначення стратегічних пріоритетів розвитку транспортної галузі, містобудування та регіонального розвитку.

"Ми вже бачили оперативні проєкти на деокупованих територіях, сподіваємося на нові прозорі проєкти з міжнародними партнерами", — додав ексзаступник гендиректора з комерційної діяльності та стратегічного розвитку аеропорту "Бориспіль" Георгій Зубко.

Оцінювали:

Володимир Омелян, міністр інфраструктури у 2016-19 роках, капітан ЗСУ.

Яніка Мерило, керівниця громадської організації Herojam Slava.

Андрій Новак, голова Комітет економістів України.

Володимир Наумов, голова правління ради Центру реформ транспортної інфраструктури України.

Георгій Зубко, колишній заступник генерального директора з комерційної діяльності та стратегічного розвитку міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Ольга Стефанішина — 7,5 балів

Експерти зазначили, що політична значущість Стефанішиної зросла після отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. У 2023 році було виконано велику роботу з виконання рекомендацій Єврокомісії, необхідних для початку переговорів про членство України в ЄС.

При цьому експерт-міжнародник Олександр Хара вказав на те, що рух країни в ЄС повністю контролюється самим блоком, тому складно оцінити результат роботи міністра.

"Це партнери вирішили, що шлях України — до ЄС, і всіляко сприяють нам", — сказав Фокусу Хара.

Оцінювали:

Володимир Горбач, аналітик інституту Євроатлантичного співробітництва.

Ірина Сушко, виконавча директорка громадської організації "Європа без бар'єрів".

Вадим Трюхан експерт-міжнародник, колишній директор Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Олександр Хара, заступник голови правління Інституту стратегічних чорноморських досліджень.

Микола Сольський — 7 балів

Експертка СБ Оксана Руженкова зазначила, що за Сольського стартувала "реформа експорту зернових". Міністр доклав багато зусиль, щоб переконати колег з інших країн, розробив схему ліцензування зерна і почав її впроваджувати.

"Вирішення проблем з експортом зерна — це виключно заслуга Миколи Сольського", — вважає Руженкова.

Водночас експерти вказали на те, що відомство зробило мало реальних кроків у сфері розмінування полів. Цю проблему українські аграрії продовжують вирішувати переважно власним коштом.

Оцінювали:

Оксана Руженкова, експертка Світового Банку.

Олег Пендзин, директор Економічного дискусійного клубу.

Тарас Баштанник, президент Української плодоовочевої асоціації.

Сюзанна Григоренко, виконавча директорка Насіннєвої асоціації України.

Сергій Марченко — 7 балів

Заслугами міністра фінансів експерти назвали виконання всіх видатків бюджету в умовах значного дефіциту, а також ефективну роботу з іноземними дипломатами та чиновниками.

Марченка критикують за запізніле звернення уваги на дисбаланси державного та місцевих бюджетів і передчасне повернення довоєнних податків і податкових перевірок бізнесу.

Експерти також вважають, що міністр має більше уваги приділяти реформуванню підзвітних йому відомств — Податкової та Митної служб.

Оцінювали:

Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Данило Монін, експерт економічних програм Українського інституту майбутнього.

Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital.

Тарас Козак, засновник і президент інвестиційної компанії УНІВЕР.

Андрій Новак, голова Комітету економістів України.

Дмитро Кулеба — 7 балів

Експерт-міжнародник Григорій Перепелиця вважає, що Кулеба впорався зі своїми основними завданнями у 2023 році. Йдеться про сприяння постачанню зброї та посилення санкцій щодо Російської Федерації.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв також зазначив, що Київ збільшив свою репрезентативність у країнах Глобального Півдня. При цьому він вважає, що обов'язки глави МЗС цього року часто перехоплював Офіс президента.

"Ми багато чули, що МЗС звинувачують, і не тільки в Україні, в тому, що воно працює як додатковий офіс для президента, у МЗС немає власного порядку денного", — сказав Фокусу Краєв.

Оцінювали:

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Григорій Перепелиця, український політолог, конфліктолог-міжнародник, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень.

Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.

Владислав Фарапонов, голова ГО "Інститут Американістики" та аналітик "Інтерньюз-Україна".

Повний Рейтинг Фокусу "Уряд воєнного часу. Як впорався Кабінет міністрів зі своєю роботою у 2023 році" читайте за посиланням.