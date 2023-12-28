Заставляют детей присягать Путину и РПЦ: казаки РФ промывают мозги на оккупированных территориях (видео)

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксировано несколько подразделений батальона "Дон", которые выполняли полицейские функции. Теперь их перебросили на линию боевого соприкосновения, отмечает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Идею казачества россияне эксплуатируют еще с 2014 года во время оккупации Донецкой и Луганской областей и еще до появления различных частных военных компаний это была попытка российских спецслужб осуществлять свое влияние с помощью подобных парамилитарных структур. Условно говоря, это и были первые ЧВК, отметил в интервью Фокусу военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Например, по словам эксперта, еще в 1992 году РФ использовала казаков в Приднестровье, когда генерал Александр Лебедь колебался использовать именно регулярную армию РФ. На оккупированных районах Грузии (в Осетии) подобные отряды появились в 2008 году, а также казаки участвовали в первом армяно-азербайджанском конфликте.

"Учитывая тот факт, что в отличие от украинского казачества российское имеет четкую иерархию подчиненную именно Путину, казаков РФ используют в моменте скрытой мобилизации, — отмечает специалист, — Это еще один рычаг влияния и ресурс поставки так называемых добровольцев".

По информации Дмитрия Снегирева, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уже зафиксировано несколько подразделений так называемого батальона "Дон", которые до последнего времени выполняли жандармские, полицейские функции, но теперь их перебросили на линию боевого соприкосновения.

Также, по словам эксперта, уже известно о присутствии на фронте подразделений забайкальского казачества и кубанского казачества. То есть Путин делает все, чтобы вне официальной мобилизации привлекать подобные силы для войны с Украиной.

"К сожалению, в отличие от нашей "шароварной" казатчины у россиян все это жестко контролировалось как Минобороны РФ, так и спецслужбами, — акцентирует Дмитрий Снегирев, — Это в Украине "верное казачество" могло выступать в роли ">"пятой колонны" российского присутствия на территории Украины и таких примеров много".

А еще российское казачество с ранних лет привлекает в свои ряды школьников, отмечает эксперт. Например, на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины в Старобельском и Сватовском районе и в Луганске юных украинцев 10-12 лет заставляют принимать присягу "казачат" на верность Путину и РПЦ.

Таким образом, по мнению специалиста, идет агрессивная пророссийская агитация, промывка мозгов у детей и закладываются основы парамилитарных структур или добровольцев к ним. Также на оккупированных территориях действуют учебные лагеря под руководством РПЦ и очень серьезные, отмечает специалист. По меньшей мере в трех подобных лагерях, по словам Дмитрия Снегирева, юношам предоставляют навыки снайперского дела, подрывной деятельности и обращения с огнестрельным оружием.

Ранее Фокус рассказывал, что на фестивале в РФ у детей воспитывали "патриотизм" предлагая стрелять по мишеням с Зеленским и Байденом. На "военно-патриотическое мероприятие" в Томск приехали "вагнеровцы", сотрудники Росгвардии, казаки и члены "Народного фронта".