Всех не мобилизуют, а сам законопроект будет значительно изменен, — политолог Алексей Буряченко (видео)

У эксперта возникает много вопросов по определению годности и непригодности к службе с учетом инвалидности разных групп. Оставить всего две группы "годных" и "непригодных" не является выходом из ситуации, считает политолог Алексей Буряченко.

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Перед тем как волноваться и нервничать по обновлению закона о мобилизации надо помнить, что он еще не принят и есть только законопроект, который будет тщательно обсуждаться и меняться. Ведь там есть очень серьезные и резонансные вещи в отношении общества, различные политические группы будут отталкиваться от требований людей, мнений экспертов и журналистов при его рассмотрении. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Алексей Буряченко.

Например, у эксперта возникает много вопросов по определению пригодности и непригодности к службе с учетом инвалидности разных групп. От них зависят выплаты и разного рода компенсации государства или предприятия, которое трудоустроило инвалида.

"Я, например, не могу представить, как можно сделать всего две группы: дееспособные и недееспособные, — говорит политолог, — Различные заболевания могут не четко относиться к группам инвалидности, а быть где-то между ними. Мне странно, что главнокомандующий Залужный предложил именно такую схему".

Как минимум в этом пункте по инвалидности у законодателей будут вопросы, считает Алексей Буряченко. Учитывая различные степени заболеваний поэтому и было понятие "ограниченно годный", ведь человека с плохим зрением или незначительной ампутацией можно было бы задействовать в армии, но не на боевых позициях.

"Если астматику, которого признали "годным", дать в руки тяжелый пулемет, далеко ли он с ним пробежит? — спрашивает политолог, — А это та самая третья группа инвалидности, поэтому у экспертов, депутатов и общества будет много вопросов по этому законопроекту".

Но у эксперта возникли вопросы и к самой пресс-конференции главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Например, его заявления о 500 тысячах мобилизованных символизируют то, что якобы Минобороны вообще не занималось вопросом ротации на фронте. Все эти вопросы надо проговаривать всегда, считает политолог.

По мнению Алексея Буряченко, главнокомандующий ВСУ вроде бы дистанцировался от законопроекта о мобилизации, ведь у Генштаба нет законодательной инициативы. Но при этом Залужный говорит, что подаются запросы по людям и оружию и в Кабмин и в Минобороны. Политико-военное руководство Украины должно понимать, как и сколько набрать людей, как их обеспечить всем необходимым.

Ранее Фокус рассказывал, что по мнению боевого психолога украинцам нужно дать возможность "откупиться" от мобилизации. Специалисты с большой зарплатой могли бы платить в бюджет по $1000-1500 ежемесячно.