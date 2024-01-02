Флот РФ убежит в Каспий: какой флот нужен Украине, — военный обозреватель (видео)

В 2024 году Россия будет вынуждена вывести свои корабли во внутреннее море. Украина должна сделать все возможное, чтобы в Черном море оккупанты могли пользоваться только катерами для пограничников, говорит Александр Коваленко.

Related video

Если страна не имеет перед собой цели доминировать в океанах, то ей не нужны большие группы кораблей, субмарин или авианосцев. Для Украины приоритетом является Черное море, поэтому достаточно небольшой компоненты морских судов, которые максимально вооружены, быстрые и маневренные, например, малые ракетные катера или корветы. Об этом в интервью Фокусу рассказал военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко.

"Когда небольшой корабль типа корвет имеет на вооружении ракетную установку, то это уже проблема даже для такого флагмана, как уничтоженный российский крейсер "Москва", — отмечает аналитик, — Ракеты, которыми уничтожили этот флагман можно установить на любой малый ракетный катер".

Украина уже договорилась с Турцией о строительстве корветов для ВМС Украины, что позволит в будущем сотрудничать еще глубже со странами НАТО в морском аспекте в том же Средиземном море, говорит аналитик. Кроме того, корветы смогут совершать походы в Великобританию и участвовать в совместных учениях.

Конечно, сейчас Турция контролирует выход из Черного моря и не впускает и не выпускает военные корабли любых стран, но после войны в этом не будет проблем, акцентирует Александр Коваленко. Такой подход Турции связан не только с конвенцией Монтре, но и тем, что сейчас Украине нет смысла получать новые корабли, ведь при подходе они могут быть уничтожены российскими оккупантами.

В будущем такой небольшой, но хорошо вооруженный флот из корветов и ракетных судов Украина может использовать даже в водах возле Африки, отмечает аналитик. Ниш корабли можно использовать для безопасности прохождения коммерческих судов, защиты от пиратства и так далее.

"Если говорить об общей перспективе российской черноморской флотилии, то мне кажется, что в 2024 году Россия будет вынуждена вывести свои корабли в Каспийское море, акцентирует Александр Коваленко, — Украина должна сделать все возможное, чтобы в Черном море оккупанты могли пользоваться только катерами для пограничников, но не фрегатами, корветами или подводными лодками".

Ранее Фокус сообщал, что мины оккупантов смыло в Черное море. Военный эксперт рассказал, сколько времени нужно для разминирования.