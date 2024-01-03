Смех над переселенцами и украинским языком: что не так в шутке "Квартала 95" о девушке из Скадовска

Юмористы-кварталовцы представили девушку из оккупированного города почти безграмотной и неспособной выучить украинский язык. Фокус решил узнать у экспертов, насколько уместно шутить о людях, переходящих на украинский язык во время войны.

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Студия "Квартал 95" угодила в языковой и сексистский скандал из-за новогоднего номера, в котором высмеяла жителей временно оккупированного Скадовска. Зал во время шоу смеялся, но позже в обществе прозвучали негативные оценки, номер многие сочли оскорбительным.

В шоу "Единый Квартал 2024" была сценка о девушке, которая всю жизнь говорила на русском языке и переехала из-за большой войны с РФ на Закарпатье.

В начале актриса Ирина Гатун пытается говорить с жителем Закарпатья, артистом Юрием Великим, на украинском языке с ошибками в простых словах. Мужчина спрашивает, откуда она родом и почему раньше не говорила на этом языке.

Девушка отвечает: "Ві мене конєчно вібачте, я просто знаєтє, я всє своє жизнью розговорювала на росіянскому язику. Патамушта я сіськадовська. Город єсть такий в Херсонской області, Скадовськ. Тому я сіськадовська".

Зрители в зале смеялись над сценкой "Квартала 95"

Далее по сюжету языковые шутки продолжаются. Переселенка рассказывает, что украинский язык только в школе "волчара", а не вивчала, и поэтому много слов уже "позаблювала". Зрители в зале смеются над постановкой.

Авторы миниатюры использовали образ девушки-переселенки, чтобы показать речевые ошибки украинцев восточных регионов, которые отказались от русского языка после начала вторжения. Получается, что "Квартал 95" не поддержал, а высмеял стремление людей овладеть украинским языком, неудачно обыграв образ переселенца, бежавшего от войны.

Шутки о "си***ках": реакции на юмор "Квартала"

Номер студии "Квартал 95" вызвал шквал критики. Мэр Скадовска Александр Яковлев открыто выступил против шуток в адрес жителей города, которые и так страдают от российской оккупации.

"Шутки о "си***ках" из Скадовска, наверное, кому-то кажутся очень остроумными. Но пусть это будет на совести режиссеров. Надеюсь, у них хватит сил извиниться перед украинцами", — заявил мэр.

Градоначальник не стал озвучивать призывы к активным действиям. В ответ на своеобразный юмор он попросил жителей Скадовска присоединиться к флешмобу "Скадовск говорит по-украински" и зачитать что-либо на украинском языке.

Главный редактор херсонского издания Кавун.City Евгения Вирлич действовала решительнее — подала жалобу в Комиссию по журналистской этике на телеканал "1+1" за трансляцию выпуска. Она напомнила, что часть городов востока и юга Украины находится под оккупацией, в том числе и Скадовск.

Из-за общественного резонанса компания 1+1 media обещала перемонтировать выпуск новогоднего шоу "Квартал 95" и опубликовать в онлайн-платформах без скандального номера.

"Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить чувства украинцев", — говорится в заявлении.

Юморист Юрий Великий также извинился за сценку, утверждая, что "кварталовцы" хотели побудить украинцев разговаривать на родном языке и не бояться делать ошибки.

"Стыдно в своей стране не разговаривать на родном языке. Каждый человек воспринимает и истолковывает юмор индивидуально. Поэтому, если кто-то ищет отрицательный подтекст — он его находит…Нас точно нельзя винить в непонимании боли наших сограждан с временно оккупированных территорий, тем более что некоторые из наших актеров и авторов родились именно в этих городах", — отреагировал актер.

Зачем хайповать на чувствительных темах?

Директор политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович говорит о надуманной проблеме в обществе, связанной с украинским языком.

"Большинство людей в Украине помогает и поддерживает тех, кто хочет перейти с русского на украинский язык в бытовом общении. Что касается ролика о переселенке из Скадовска, я ничуть не удивляюсь. Это специфика юмора студии — довольно примитивный, брутальный и с оттенком спекуляции на важных темах", — объяснил он Фокусу.

Главная проблема, по его мнению заключается не в самой сценке, а в реакции зрителей: людям эти шутки понравились. На первый взгляд безобидные выпуски приводят к тому, что украинцы забудут о толерантности и начнут шутить над русскоязычными в злобной манере. С культурной точки зрения это большая опасность: усилится разделение и последующие конфликты по языковому признаку.

"Высмеивание языковых нюансов не несет позитивной нагрузки. Все это сводится к желанию хайпануть. Возможно, кому-то из сценаристов понравилось сочетание "из Скадовска" и они построили на этом cценку. Никто же из них не подумал о реакции общества", — указывает эксперт.

С другой стороны, в подаче "Квартал 95" просматриваются и неуважение к переселенцам.

"Жители юга и востока — культурные, образованные и интеллигентные люди. Я видел, как они с удовольствием учат украинский язык. Смеяться над языком или людьми, которые до этого не знали его, значит потакать российским нарративам о разделенном обществе", — говорит Фокусу глава подкомитета по вопросам культурной политики Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике Николай Княжицкий.

Политик отмечает, что россияне точно также смеялись над переводом сериалов на украинский язык. Мобилизация общества в условиях войны — это прежде всего единство нации и уважение к культуре Украины, добавил он.

"А такие шуточные подходы уравнивают нас с россиянами. Давно уже пора менять навязанные Москвой нарративы", — заключил нардеп.

Напомним, недавно телеведущий и комик из "Квартала 95" Евгений Кошевой признался, сколько его семья тратит на повседневные расходы каждый месяц. Актер заявил, что ему лично в месяц "нужно 2100", но не уточнил, в какой валюте.

УПЦ МП ранее обвиняла звезд "Квартала 95" Евгения Кошевого и Александра Пикалова в "унижении чести и достоинства граждан по религиозному признаку". Ведущие шутили насчет "прайс-листа" в храмах московского патриархата.