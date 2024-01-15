"Мы для ЕС окончательно стали "своими": границей Европы теперь является граница Украины и РФ, — Климкин (видео)

Решение о переговорах о вступлении Украины в ЕС является окончательным признанием, что украинцы — это европейцы и они "свои". Это кардинальное изменение ментального понимания и отношения к Киеву, отмечает бывший глава МИД Павел Климкин.

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Одним из результатов нападения РФ на Украину стало то, что Европа наконец окончательно поняла, что Украина — это такая же Европа, а не постсоветская территория, а украинцы имеют те же ценности, что и европейцы. Поэтому сейчас в ЕС прекрасно понимают, что границы Европы заканчиваются границами Украины с Россией и там нас считают "своими", то есть европейцами. Об этом в интервью Фокусу рассказал бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, решение об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС, когда бы они там не начались, свидетельствует об очередном шаге уровня "свой-чужой". Ведь когда принималось решение о получении Украиной кандидатства на вступление в ЕС, это все же еще было хоть и важной, но лишь политической декларацией.

"Для нас "стать Европой", то есть вступить в ЕС — это синоним будущего, — акцентирует Павел Климкин, — А теперь начало переговоров означает, что границы Европы и система координат ЕС изменились до границ Украины и РФ. Теперь наша восточная граница — это граница Европы".

После развала СССР в 90-е кого-то сразу или быстро принимали в ЕС, а другим говорили "о важности и о части европейской безопасности", но ничего конкретного не обещали, отмечает Климкин. Не было именно того ощущения "свои". Но именно с 2014 года в ЕС начался процесс понимания, что украинцы — "свои" и этот процесс кардинально ускорился после полномасштабного вторжения российских оккупантов, говорит дипломат.

"Решение о вступлении в ЕС охватывает не только совместное изучение 29 тысяч подзаконных актов евросообщества, ведь это хоть и необходимая, но лишь бюрократическая составляющая, — говорит бывший глава МИД, — Это окончательное признание, что Украина — Европа, а украинцы — европейцы. А если они "свои", то и отношение совсем другое".

По мнению Павла Климкина, в странах ЕС не возникнет фундаментальной проблемы относительно дальнейшей поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. И хотя нас и в дальнейшем ждут сложные решения и сложные переговоры относительно поддержки или вступления в ЕС, но Украина к этому полностью готова.

Ранее Фокус сообщал, что в ЕС приблизились к лишению Венгрии права голоса в Европейском совете. Голосование за резолюцию может состояться уже на следующей неделе.