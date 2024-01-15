"Ми для ЄС остаточно стали "своїми": кордоном Європи тепер є кордон України та РФ, — Клімкін (відео)

Рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС є остаточним визнанням, що українці — це європейці, і вони "свої". Це кардинальна зміна ментального розуміння та ставлення до Києва, зазначає колишній очільник МЗС Павло Клімкін.

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Одним із результатів нападу РФ на Україну стало те, що Європа нарешті остаточно зрозуміла, що Україна — це така саме Європа, а не пострадянська територія, а українці мають ті самі цінності, що й європейці. Тому зараз у ЄС чудово розуміють, що кордони Європи закінчуються кордонами України з Росією, і там нас вважають "своїми", тобто європейцями. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів колишній очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словами, рішення про відкриття переговорів про вступ України до ЄС, коли б вони там не почалися, свідчить про черговий крок рівня "свій-чужий". Адже коли ухвалювали рішення про набуття Україною кандидатства на вступ до ЄС, це все ж таки ще було хоч і важливою, але лише політичною декларацією.

"Для нас "стати Європою", тобто вступити до ЄС — це синонім майбутнього, — акцентує Павло Клімкін. — А тепер початок переговорів означає, що межі Європи та система координат ЄС змінилися до кордонів України та РФ. Тепер наш східний кордон — це кордон Європи".

Після розвалу СРСР у 90-ті когось відразу чи швидко брали до ЄС, а іншим говорили "про важливість і про частину європейської безпеки", але нічого конкретного не обіцяли, зазначає Клімкін. Не було саме того відчуття "свої". Але саме з 2014 року в ЄС почався процес розуміння, що українці — "свої", і цей процес кардинально прискорився після повномаштабного вторгнення російських окупантів, каже дипломат.

"Рішення про вступ до ЄС охоплює не тільки спільне вивчення 29 тисяч підзаконних актів євроспільноти, адже це є хоч і необхідною, але лише бюрократичною складовою, — каже колишній очільник МЗС. — Це остаточне визнання, що Україна — Європа, а українці — європейці. А якщо вони "свої", то й ставлення зовсім інше".

На думку Павла Клімкіна, у країнах ЄС не виникне фундаментальної проблеми щодо подальшої підтримки України в протистоянні російській агресії. І хоча на нас і надалі чекають складні рішення та складні переговори щодо підтримки чи вступу до ЄС, але Україна до цього повністю готова.

Раніше Фокус повідомляв, що в ЄС наблизилися до позбавлення Угорщини права голосу в Європейській раді. Голосування за резолюцію може відбутися вже наступного тижня.