"Було б безцінним": Дуда назвав аргументи на користь членства України в ЄС і НАТО (відео)

За словами польського президента, насамперед ідеться про безпеку Варшави, адже східний фланг організацій зрушиться. По-друге, ЗСУ сьогодні є однією з найсильніших армій світу.

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Майбутнє ймовірне членство України в ЄС і НАТО вкрай важливе для Варшави, якщо брати з точки зору національних інтересів. Таку думку озвучив президент Польщі Анджей Дуда під час засідання Ради безпеки 20 грудня.

За його словами, президент і уряд Польщі мають діяти спільно в реалізації цих намірів, адже це дуже важливий момент для України, її населення, підняття морального духу захисників, а також для процесу відновлення країни після війни.

Польський глава держави висловив сподівання, що Варшава й надалі братиме активну участь у відновленні України. Це має принести позитивні плоди для польського бізнесу, а також буде корисним для сусідських відносин.

"Для нас надзвичайно важливим є питання євроінтеграції України з двома міжнародними структурами — ЄС і НАТО. З точки зору безпеки надзвичайно важливим є питання майбутнього членства України в НАТО. Рішення, яке прийняв би Північноатлантичний альянс у цій сфері, було б безцінним. По-перше, ми відсуваємо східний фланг НАТО в цій частині нашого кордону на схід від Польщі, що має очевидне значення з точки зору безпеки нашої країни", — каже Анджей Дуда.

Також він зазначив, що в такому разі Альянс отримає чергового сильного військового партнера, який станом на сьогодні має великий досвід, якщо брати останні 2 роки бойових дій у війні з Росією. Саме у Києва, на думку президента Польщі, одна з найсильніших армій у світі.

"А в бойовому відношенні Україна має досвідчених військових, які використовують найсучасніші технології, адже це війна XXI століття, якщо подивитися хоча б на застосування безпілотників. Це все має величезне значення і для нашої безпеки", — підсумував президент Польщі.

Нагадаємо, 19 грудня повідомлялося, що Анджей Дуда скликав Радбез щодо війни в Україні. Варшава збиралася обговорити питання безпекової ситуації, пов'язані із ситуацією на фронті в Україні, аспект міжнародної безпеки та можливості підтримки ЗСУ.