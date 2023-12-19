Польща має три роки на підготовку до конфлікту з РФ: Дуда скликає Радбез щодо війни в Україні

В Польщі обговорюватимуть питання безпекової ситуації, пов’язані із ситуацією на фронті в Україні, аспект міжнародної безпеки та можливості підтримки ЗСУ.

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Президент Польщі Анджей Дуда скликає засідання Ради національної оборони Польщі, де вперше візьмуть участь новий прем’єр Дональд Туск та члени його уряду. Про це повідомив в ефірі радіо ZET голова Бюро національної безпеки (BBN) РП Яцек Сєвєра.

За словами Сєвєра, уряд та очільник Польщі зустрінуться 20 грудня о 12:30 (за київським часом) в президентському палаці "Бельведер".

"Обговорюватимуться питання безпекової ситуації, пов’язані із ситуацією на фронті в Україні, аспект міжнародної безпеки, можливості підтримки ЗСУ, питання реформування системи управління збройними силами та ініціатива президента щодо закону про реформування системи обороноздатності", — пояснив Сєвєра.

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Голова Бюро національної безпеки повідомив, що Польща має три роки, щоб підготуватися до можливої конфронтації з Росією.

"Ризик, пов'язаний з потенційними ударами по критично важливій інфраструктурі, дуже значний. Ситуація вкрай серйозна. Потрібно й надалі підтримувати Київ", — додав голова Бюро нацбезпеки Польщі.

За його словами, ще на початку цього року Росія могла відновлювати або виробляти 20 танків на рік, а зараз її потужності в цьому напрямку зросли навіть до 300 танків на рік.

Додамо, що 2024 року Польща хоче підписати два контракти на постачання БТРів Rosomak. Партія з 58 машин матимуть башту ZSSW-30 з пусковими ПТРК Spike LR та 174 БТР з іншими ПТРК. Журналістам підтвердили в Агенції озброєнь, що тендери на два контракти тривають.

Нагадаємо, 21 вересня бійці 57-ї бригади показали польські БТР Rosomak на навчаннях. Військові відпрацювали маневри та навчання особового складу.

Також країна вводить в експлуатацію нові вертольоти AW101 Merlin. Військово-морські сили Польщі та Головне командування збройних сил із 8 грудня почали приймати на озброєння перший із чотирьох гелікоптерів Leonardo AW101 Merlin, які було замовлено у 2019 році для задоволення потреб ВМС.