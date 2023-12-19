У Польши есть три года на подготовку к конфликту с РФ: Дуда созывает Совбез по войне в Украине

В Польше будут обсуждать вопросы безопасности ситуации, связанные с ситуацией на фронте в Украине, аспект международной безопасности и возможности поддержки ВСУ.

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Президент Польши Анджей Дуда созывает заседание Совета национальной обороны Польши, где впервые примут участие новый премьер Дональд Туск и члены его правительства. Об этом сообщил в эфире радио ZET глава Бюро национальной безопасности (BBN) РП Яцек Севера.

По словам Севера, правительство и глава Польши встретятся 20 декабря в 12:30 (по киевскому времени) в президентском дворце "Бельведер".

"Будут обсуждаться вопросы безопасности ситуации, связанные с ситуацией на фронте в Украине, аспект международной безопасности, возможности поддержки ВСУ, вопросы реформирования системы управления вооруженными силами и инициатива президента относительно закона о реформировании системы обороноспособности", — пояснил Севера.

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Глава Бюро национальной безопасности сообщил, что у Польши есть три года, чтобы подготовиться к возможной конфронтации с Россией.

"Риск, связанный с потенциальными ударами по критически важной инфраструктуре, очень значительный. Ситуация крайне серьезная. Нужно и в дальнейшем поддерживать Киев", — добавил глава Бюро нацбезопасности Польши.

По его словам, еще в начале этого года Россия могла восстанавливать или производить 20 танков в год, а сейчас ее мощности в этом направлении выросли даже до 300 танков в год.

Добавим, что в 2024 году Польша хочет подписать два контракта на поставку БТРов Rosomak. Партия из 58 машин будут иметь башню ZSSW-30 с пусковыми ПТРК Spike LR и 174 БТР с другими ПТРК. Журналистам подтвердили в Агентстве вооружений, что тендеры на два контракта продолжаются.

Напомним, 21 сентября бойцы 57-й бригады показали польские БТР Rosomak на учениях. Военные отработали маневры и обучение личного состава.

Также страна вводит в эксплуатацию новые вертолеты AW101 Merlin. Военно-морские силы Польши и Главное командование вооруженных сил с 8 декабря начали принимать на вооружение первый из четырех вертолетов Leonardo AW101 Merlin, которые были заказаны в 2019 году для удовлетворения потребностей ВМС.